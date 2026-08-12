日 "北, 탄도미사일 가능성 물체 발사...이미 낙하한 것으로 추정"

AI 핵심 요약beta
- 북한이 12일 오전 탄도미사일 추정 물체를 발사했다.
- 일본 방위성은 발사 10분 뒤 이미 낙하한 것으로 봤다.
- 일본 정부는 긴급대응팀을 꾸려 경계와 감시를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 북한이 12일 오전 탄도미사일로 추정되는 물체를 발사했다고 일본 방위성이 발표했다.
방위성은 발사 약 10분 뒤 해당 물체가 이미 낙하한 것으로 추정된다며, 현재까지 일본의 배타적경제수역(EEZ) 안으로 날아온 것은 확인되지 않았다고 밝혔다.
일본 방위성은 이날 오전 6시께 북한에서 탄도미사일 가능성이 있는 물체가 발사됐다고 발표했다. 이후 오전 6시 10분께 이미 낙하한 것으로 추정된다고 추가로 밝혔다.
구체적인 비행 경로나 낙하 지점 등은 현재 일본 방위 당국이 분석하고 있다. 일본 해상보안청에 따르면 이날 오전 6시 30분 현재 선박 피해도 확인되지 않았다.
이번 발사는 북한이 탄도미사일 또는 탄도미사일 가능성이 있는 물체를 발사했다고 일본 방위성이 발표한 사례로는 이달 6일 이후 약 일주일 만이다. 올해 들어서는 7번째 발표다.
일본 정부는 발사 직후 총리관저 위기관리센터에 관계 부처 담당자들로 구성된 긴급대응팀을 소집하고 관련 정보 수집과 분석에 들어갔다.
일본 정부는 항공기와 선박 등의 안전에 미칠 영향 등을 확인하는 한편, 북한의 추가 도발 가능성을 염두에 두고 경계·감시를 강화할 것으로 보인다.
goldendog@newspim.com