씽크풀, 키움증권 고객 대상 'AI투자챗봇' 오픈

자연어로 ETF·펀드·ELS·RP 탐색

챗봇 답변서 MTS 매매 화면까지 바로 연결

[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 금융투자 AI 전문기업 씽크풀(대표이사 김동진)은 키움증권 고객을 대상으로 'AI투자챗봇' 서비스를 오픈했다고 8월 12일 밝혔다.

이번 서비스는 국내 대표 온라인 증권사인 키움증권의 디지털 투자 플랫폼과 씽크풀의 금융 AI 기술을 결합한 대고객 투자지원 서비스다. 키움증권 고객은 MTS에서 별도의 복잡한 절차 없이 자연어로 질문해 시장·종목·금융상품 정보를 탐색하고, 투자 판단에 필요한 핵심 내용을 한 화면에서 확인할 수 있다.

AI투자챗봇은 사전에 정해진 메뉴 안내나 단순 키워드 검색에 그치지 않는다. 고객 질문의 의도와 투자 맥락을 분석한 뒤 시황·뉴스·공시·수급·재무·상품 등 서로 다른 금융 데이터를 연결해 답변을 구성한다. 예를 들어 "오늘 시장은 왜 올랐어?", "외국인이 5일 연속 매수한 종목을 알려줘", "엔비디아 비중이 높은 ETF를 찾아줘"와 같이 질문하면, 관련 데이터를 조회·검증한 뒤 시장 흐름과 변동 원인, 주요 종목 및 상품을 이해하기 쉽게 정리해 제공한다.

고객은 자연어만으로 ETF·펀드·ELS·RP 등 다양한 금융상품을 탐색할 수 있다. 특히 챗봇이 제시한 종목이나 상품에 관심이 있으면 대화창에서 키움증권 MTS의 상품 상세 또는 매매 화면으로 곧바로 이동해 실제 주문까지 진행할 수 있다. 정보 탐색과 상품 비교, 매매 실행이 하나의 흐름으로 이어지는 구조다.

또한 투자에 활용할 수 있는 질문 예시와 이용자들이 많이 찾는 인기 질문도 함께 제공해, 생성형 AI에 익숙하지 않은 고객도 손쉽게 대화를 시작하고 투자 아이디어를 탐색할 수 있도록 했다.

씽크풀 AI투자챗봇 화면 예시

◆전문 AI 에이전트와 금융 지식체계 결합

기술적으로는 시황·기업분석·수급·차트·리스크·금융상품 등 분야별 전문 AI 에이전트가 질문에 따라 역할을 분담하는 멀티에이전트 구조를 적용했다. 단일 생성형 AI가 모든 질문에 직접 답하는 방식과 달리, 질문 유형에 적합한 데이터와 분석 도구를 선택하고 복수의 분석 결과를 종합해 최종 답변을 생성한다.

여기에 씽크풀이 자체 구축한 약 1,000만 건 규모의 금융 지식자산과 지식그래프(Knowledge Graph)를 활용한다. 종목·산업·테마·공시·뉴스·재무정보·시장 이벤트 간의 관계를 구조화하고, 답변을 생성하기 전 기준일과 종목, 수치와 출처를 검증함으로써 생성형 AI의 대표적 한계로 꼽히는 환각과 시점 불일치 가능성을 최소화했다.

범용 LLM에 금융 질문을 그대로 입력하는 방식과 달리, AI투자챗봇은 금융 데이터의 조회와 검증을 먼저 수행하고 생성형 AI는 검증된 정보를 요약·설명하는 데 활용한다. 이를 통해 편의성은 물론 금융서비스에 요구되는 정확성과 근거성, 일관성을 함께 확보했다.

◆TTA 비교시험서 3개 성능지표 모두 최고점

씽크풀 AI투자챗봇의 기반 기술인 'AI PB 프로 챗봇'은 한국정보통신기술협회(TTA)가 수행한 비교시험에서도 차별화된 성능을 확인했다.

시험은 AI PB 프로 챗봇과 상용 LLM 3종, 국내 증권사 챗봇 3종 등 총 7개 AI 시스템을 대상으로 진행됐다. 시황, 테마, 수급·가격·리서치 스크리닝, 개별기업 및 ETF 등 15개 금융투자 질문에 대한 답변을 일반인과 금융권 관계자 등 총 45명이 블라인드 방식으로 평가했다. 평가 항목은 질문 적합성, 기준 데이터 일치, 환각 없음 등 3개 지표로 구성됐다.

시험 결과 AI PB 프로 챗봇은 5점 만점에 질문 적합성 4.284점, 기준 데이터 일치 4.033점, 환각 없음 4.026점을 기록해 3개 지표 모두 비교 대상 가운데 최고점을 받았다. 특히 2위 시스템과 비교하면 질문 적합성은 약 40%, 기준 데이터 일치는 약 63%, 환각 없음은 약 52% 높은 점수를 기록했다. 이는 문장을 자연스럽게 생성하는 수준을 넘어, 질문에 맞는 금융 데이터를 정확히 찾아 기준일과 수치를 일치시키고 사실에 근거해 답변하는 능력에서 차이가 드러난 결과로 해석된다.

김동진 씽크풀 대표는 "이번 서비스는 국내 최대 수준의 개인투자자 기반과 강력한 모바일 투자 플랫폼을 보유한 키움증권에 씽크풀의 금융 AI 기술을 결합한 것"이라며 "키움증권 고객이 하나의 대화창에서 투자정보를 탐색하고 상품을 비교한 뒤 실제 매매까지 자연스럽게 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 키움증권과 협력해 고객의 투자 목적과 관심 분야에 맞춘 개인화 정보, 포트폴리오 및 리스크 분석 등으로 기능을 확대하고, 고객의 투자 의사결정을 지원하는 대표 금융 AI 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

yh161225@newspim.com