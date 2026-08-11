박동식 사천시장, 뜨거운 바다 현장 점검 나섰다…장비 가동 등 확인

AI 핵심 요약beta
- 박동식 사천시장이 11일 양식장을 찾아 고수온 대응을 점검했다.
- 사육밀도 관리와 조기 출하, 사료 조절을 당부했다.
- 사천시는 수온 모니터링과 현장 예찰을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 사천만·강진만 해역의 고수온 경보에 대응해 양식장 현장 점검과 피해 예방 조치를 강화했다.
사천시는 11일 박동식 시장이 관내 해상가두리 양식장을 찾아 고수온 대응 상황을 점검하고 어업인들과 현장 의견을 나눴다고 밝혔다.
박 시장은 저층해수공급장치와 액화산소공급기 등 대응 장비 운영 상황을 살피고 사육밀도 관리와 조기 출하, 사료 급여량 조절, 예찰 강화 등을 철저히 지켜달라고 당부했다.
시는 관계기관과 협조체계를 유지하며 수온 모니터링과 현장 예찰을 이어가고 있으며 고수온 대응 장비 지원과 신속한 현장 대응에 행정력을 집중하고 있다.
박동식 시장은 "폭염과 고수온이 장기화되면서 중요한 것은 현장의 목소리를 듣고 신속하게 대응하는 것"이라며 "어업인들이 안정적으로 생산활동을 이어갈 수 있도록 현장 중심의 행정을 강화하고 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com