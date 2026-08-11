무신사, '패션 트렌드 아카이브' 구축…업계 첫 일간 랭킹 서비스

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 11일 패션 트렌드 아카이브 구축에 나섰다.
- 고객 데이터로 일간 급상승 랭킹 아카이브를 선보였다.
- 과거 특정일 트렌드와 이슈 콘텐츠를 함께 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 패션 트렌드 변화를 시간 흐름에 따라 축적·기록하는 '패션 트렌드 아카이브' 구축에 나선다. 고객 구매 및 활동 데이터를 바탕으로 매일의 급상승 패션 트렌드를 일자별로 기록하는 '급상승 일간 랭킹 아카이브' 서비스를 선보인다.
무신사 랭킹은 무신사 스토어의 실제 매출과 조회수, 후기 등 고객 행동 데이터를 바탕으로 성별·연령별·스타일별·카테고리별 실시간 및 월간 순위를 제공하며 주요 패션 트렌드 지표로 활용돼 왔다. 이번 개편을 통해 국내 패션 커머스 업계 최초로 매일의 트렌드 데이터를 일자별로 축적·큐레이션하는 아카이브 플랫폼 기능을 선보인다는 방침이다.
가장 큰 차별점은 누적 판매량 중심의 랭킹뿐 아니라, 특정 시점에 폭발적인 고객 반응이나 판매 급증을 기록한 신제품과 화제성 상품을 선제적으로 발굴해 아카이브한다는 데 있다. 신규 서비스는 매일 화제가 된 상품을 성별, 연령대, 카테고리별 톱30으로 집계하며, 2026년 1월 1일 이후 데이터를 기반으로 주간·월간 뷰 형태의 캘린더 기능을 제공해 과거 특정 일자의 급상승 랭킹을 다시 탐색할 수 있도록 했다. 상위 랭킹 상품에는 관련 패션 뉴스 및 쇼핑 이슈 콘텐츠도 연계된다.
무신사 관계자는 "업계 최초로 시도하는 이번 일간 아카이브 서비스 출시는 단순한 판매 순위 노출을 넘어 패션 트렌드를 시간의 흐름에 따라 기록·제시하는 큐레이션 스토어로서의 역할을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com