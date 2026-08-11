동원F&B, '추석 선물세트' 110여 종 내놔…건강 트렌드 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 동원F&B가 11일 2026 추석 선물세트 110여종을 출시했다.
- 단백질 강화 동원참치와 양반김 등 건강형 구성을 확대했다.
- 동원몰은 31일까지 사전예약 할인과 상품권 혜택을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원F&B가 건강 트렌드를 겨냥한 '2026 추석 선물세트' 110여 종을 출시했다고 11일 밝혔다.
단백질에 대한 관심이 높아짐에 따라 수산 단백질을 담은 '동원참치' 선물세트 종류를 약 20% 확대 운영한다. 한 캔(135g)에 단백질 25g이 들어있는 고단백 '라이트 스탠다드'를 필두로, 단백질 함량 30g의 '프로틴30'과 나트륨을 70% 줄인 '저나트륨 황다랑어' 등 신제품 '슈퍼참치 2종'으로 구성한 선물세트도 온라인몰에서 선보인다.
출시 40주년을 맞은 양반김은 곱창돌김·감태·매생이 등 프리미엄 원초를 사용한 김 선물세트를 마련했으며, 캔김 구성 제품도 확대하고 디자인을 리뉴얼했다. 이 밖에 스페인산 아보카도 오일, 알룰로스 포함 선물세트 등 건강 트렌드를 반영한 제품과 실속형 종합선물세트도 다양하게 준비했다.
이색 선물세트로는 IPX '라인프렌즈' 캐릭터를 담은 '동원참치 라인프렌즈 에디션'과, 지난 추석·설에 4만 세트 이상 판매된 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트'를 올해도 선보인다. 100% 종이로 만든 올페이퍼 패키지 등 친환경 선물세트도 지속 운영한다.
동원F&B가 운영하는 '동원몰'은 오는 31일까지 선물세트 사전예약 할인 프로모션을 진행하며, 결제 금액에 따라 최대 30만 원의 백화점 상품권을 지급하고 배송 출고일 지정 서비스도 운영한다.
동원F&B 관계자는 "건강과 실속을 모두 갖춘 선물세트를 풍성하게 마련했다"며 "앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 선물세트를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com