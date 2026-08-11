롯데마트, 말복·연휴 맞아 13일부터 '통큰데이'

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 13일부터 17일까지 통큰데이 행사를 연다.
- 통짜장어를 4990원에 내놓고 말복 수박도 특가 판매했다.
- 통닭·전복·생활용품 할인과 앱 쿠폰 행사도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신선식품·생활용품 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트는 말복과 광복절 연휴를 맞아 오는 13일부터 17일까지 5일간 '통큰데이' 할인 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.
대표 상품인 '통짜장어(팩)'는 4990원에 판매한다. 이 상품은 지난달 30일 리뉴얼 출시된 뒤 지난 9일까지 1차 준비 물량 약 4만 마리가 팔렸으며, 롯데마트는 오는 13일부터 2차 물량을 선보인다.
통짜장어는 장어 한 마리를 네 번 굽고 네 번 소스를 덧바르는 방식으로 조리했다. 별도 손질 없이 전자레인지에 약 30초간 데워 먹을 수 있다.
말복인 오는 14일에는 '갓 수확한 그대로 유명산지 수박(7~8kg/통)'을 전 점에서 2만4990원에 한정 판매한다. 11브릭스 이상의 수박을 비파괴 방식으로 당도 선별한 뒤 CA 저장고에 보관한 상품이다.
'통큰 통닭(냉장/국내산)'은 엘포인트 회원에게 50% 할인한 4990원에 판매한다. '기운센 완도 활전복(10마리)'은 수산대전 할인과 행사카드 결제 시 50% 추가 할인을 적용해 1만2800원에 내놓는다.
가공식품은 맛살 전 품목과 김치 5종, 냉동 만두 15종 등 간편식 상품을 중심으로 1+1 혜택을 제공한다. 세탁세제 85종과 주방세제 60종은 2개 이상 구매하면 50% 할인하고, 핸드워시 용기와 리필 상품 30여종은 1+1으로 판매한다.
행사 기간 롯데마트·슈퍼GO 앱에서는 매일 오전 9시와 오후 3시에 랜덤 룰렛 이벤트를 진행한다. 당첨 고객에게는 최대 1만원 할인 쿠폰을 제공한다.
kji01@newspim.com