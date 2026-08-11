게임·클라우드가 이끈 NHN 2Q 영업익 579억원…전년비 164% 증가

AI 핵심 요약beta
- NHN이 2분기 매출 7579억원, 영업이익 579억원을 기록했다.
- 게임·결제·클라우드 부문 성장에 힘입어 실적이 크게 늘었다.
- NHN은 신작 게임·스테이블코인·AI 인프라 확장을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = NHN이 2분기 매출 7579억원과 영업이익 579억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 25.3%, 영업이익은 164.1% 늘었다. 게임과 결제 부문을 비롯한 클라우드 사업이 성장을 이끌었다.
부문별로 게임 사업은 1396억원으로 전년 동기 대비 21.5% 증가했다. 웹보드게임 매출이 15% 올랐고 일본 모바일 게임은 47% 증가했다. '#콤파스'가 '체인소맨'과의 협업을 통해 전 분기 대비 매출이 105% 성장했다.
결제 부문 매출은 3940억원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했다. NHN KCP의 거래대금이 신규 대형 가맹점 유입으로 34% 성장했고 매출도 27.5% 증가했다.
기술 부문은 1598억원으로 전년 동기 대비 52.9% 증가했다. AI 그래픽처리장치(GPU) 사업이 성장을 주도했다.
NHN클라우드는 엔비디아 B200 기반의 서비스형 GPU 공급이 시작된 서울 양평 리전에서 전년 동기 대비 85.3% 매출 성장을 달성했다. NHN테코러스는 AWS 리세일 사업으로 27.0% 매출이 올랐다.
기타 부문은 880억원으로 전년 동기 대비 8.8% 감소했으나 NHN링크는 공연 매출 확대로 25% 증가했다.
NHN은 하반기 성장을 위해 여러 계획을 추진 중이다. 게임 부문에서는 일본 시장 중심의 신작 개발에 집중한다. NHN플레이아트가 개발 중인 '환상세계의 푸치포용'은 올 겨울 출시를 목표로 하며 9월 도쿄게임쇼에서 신작과 라이브 게임들을 선보일 예정이다.
결제 사업의 새로운 성장동력인 스테이블코인 사업에서 NHN KCP는 지난 7월 금융기관 및 기술 파트너 대상 데모데이를 개최했다.
글로벌 블록체인 기업 '아발란체'와 공동 개발한 메인넷을 기반으로 페이코 앱에 디지털 월렛을 결합해 실제 결제와 가맹점 정산 절차를 시연했다.
NHN클라우드는 내년까지 최소 30MW 규모의 AI 데이터센터를 추가로 확보할 계획이다. 기존 리전에는 B300 이상의 최신 GPU 자산을 확충하며 AI 인프라 사업을 확장해 나간다.
정우진NHN 대표는 "지난 몇 년간 진행해 온 경영효율화 및 비용통제의 성과는 지난해 4분기부터 실적에 반영되기 시작했고 올해는 그 기반 위에서 주요 사업의 성과가 본격화되는 시기"라며 "이번 2분기 실적은 그 성과가 이익으로 확인된 첫 분기이며 이를 성장 국면의 출발점으로 삼아 하반기에도 이러한 흐름을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.
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