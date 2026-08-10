'제4회 시흥 세계커피콩축제' 세계커피대회 참가자 모집...8개 종목 열전

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 10일 세계커피대회 참가자 모집을 시작했다.
- 대회는 8월부터 10월까지 8개 종목으로 치러진다.
- 장애인·청소년 무료 참가와 시민 참여형 행사도 마련했다.
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김경민 감독 "생산자·바리스타·시민이 함께 만드는 열린 커피문화 무대될 것"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시의 대표 가을 축제인 '제4회 2026 시흥 세계커피콩축제'의 부대행사로 열리는 '세계커피대회(WCC) Summer-Fall Season'이 참가자 모집을 시작으로 본격적인 대회 일정에 들어갔다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 세계커피대회는 오는 10월 31일부터 11월 1일까지 시흥 은계호수공원 일원에서 열리는 본 축제에 앞서 펼쳐지는 커피 전문 경연대회다. 종목별 예선과 결선은 8월부터 10월까지 순차적으로 치러진다.
올해 대회는 ▲국제 생두 품평대회인 '2026 K-Coffee Award' ▲장애인 바리스타 챔피언십 ▲청소년 커피짓기 챔피언십 ▲로스팅 챔피언십 ▲라테아트 챔피언십 ▲테이스팅 챔피언십 ▲카페 그랑프리-시흥 2026 ▲커피 퀴즈 챔피언십 등 총 8개 부문으로 다채롭게 구성됐다.
경쟁 요소뿐만 아니라 생산지의 품질, 지역 카페의 경쟁력, 시민의 커피 취향까지 연결해 산업과 문화가 어우러지는 기회의 장으로 운영할 예정이다.
특히 이번 대회는 장애인 바리스타 챔피언십과 청소년 커피짓기 챔피언십의 참가비를 전액 면제해 문턱을 낮추고 대회의 사회적 가치를 높였다.
아울러 전문 심사와 시민 참여를 결합한 프로그램도 눈길을 끈다. '카페 그랑프리-시흥 2026'은 전문가 심사를 거쳐 선정된 본선 진출 관내 카페 3곳을 대상으로 축제 기간 현장 관람객의 블라인드 테이스팅과 투표를 거쳐 최종 순위를 결정한다.
현장에서 열리는 '커피 퀴즈 챔피언십'은 최대 70명의 시민이 참여해 커피 역사, 산지, 추출 등 지식을 다투는 시민 참여형 행사로 치러진다.
김경민 시흥 세계커피콩축제 감독은 "세계커피대회는 전문가만을 위한 경연이 아니라 생산자와 바리스타, 청소년, 장애인 선수, 시민이 함께 만드는 열린 축제"라며 "사전대회를 통해 발굴한 이야기가 축제 현장에서 결실을 맺어 시흥이 대한민국을 대표하는 커피문화 도시로 도약하길 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com