부산시, 헬스장·숙박·의류 피해 경보…"소비자 피해 의류·섬유 749건 최다"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 소비자상담 3대 취약분야를 집중 관리하기로 했다.
- 의류·섬유, 헬스장, 숙박시설 피해가 많아 예방 교육을 강화했다.
- 하반기에는 취약계층 대상 교육 50회 이상과 홍보를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사회 초년생 피해자 예방 교육 등
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 소비자상담 3대 취약분야를 집중 관리에 나선다.
시는 올해 상반기 소비자상담을 정밀 분석한 결과 의류·섬유, 헬스장, 숙박시설 관련 피해가 집중된 것으로 나타나 관련 분야를 3대 취약 분야로 정하고 예방 교육을 강화한다고 10일 밝혔다.
시는 1372 소비자상담센터와 시 소비생활센터에 접수된 상담을 분석한 결과 의류·섬유가 749건으로 가장 많았고 헬스장 460건, 숙박시설 430건이 뒤를 이었다고 밝혔다.
전년 동기 대비 증가율은 가상화폐가 3650.0%로 가장 높았고 모바일게임서비스 444.4%, 건물청소서비스 159.0% 순으로 집계돼 신종 피해 확산 가능성도 드러났다.
의류·섬유 상담은 세탁 후 변색, 배송 지연, 교환·환불 분쟁이 많았고 헬스장은 폐업이나 영업 중단에 따른 환불과 계약 해지 상담이 늘었다.
숙박시설은 여름 휴가철과 대형 콘서트 일정이 겹치면서 예약 취소, 위약금, 시설 불만 관련 상담이 집중됐다. 연령별로는 30대가 4822건으로 가장 많았고 40대 4463건, 50대 3513건 순이었다.
시는 소비자문제 전문가 8명을 선정해 품목별 피해 예방 교육과 캠페인, 정보 제공을 진행하고 세탁업자와 헬스장, 숙박업소를 대상으로 관련 규정 홍보도 실시할 계획이다.
하반기에는 어르신과 사회 초년생을 대상으로 소비자 피해 예방 교육을 50회 이상 진행하고 10월에는 공무원 교육도 마련한다.
소비 피해가 발생하면 1372 소비자상담센터나 부산시 소비생활센터로 문의하면 된다.
김기환 시 디지털경제실장은 "최근 급증하는 신종 소비자 피해로부터 시민을 보호하기 위해 교육과 정보 제공, 피해구제에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com