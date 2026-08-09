탁구 '차세대 에이스' 오준성, 日 시노즈카 꺾고 WTT 챔피언스 첫 결승 진출

AI 핵심 요약beta
- 오준성은 9일 WTT 요코하마서 결승에 올랐다.
- 시노즈카를 4-1로 꺾고 생애 첫 결승을 밟았다.
- 결승서는 세계 5위 하리모토와 우승을 다툰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자탁구의 차세대 에이스 오준성(한국거래소)이 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스에서 생애 첫 결승 무대를 밟으며 한국 탁구의 새로운 희망을 다시 한번 입증했다.
세계랭킹 31위 오준성은 9일 일본 요코하마 분타이에서 열린 WTT 챔피언스 요코하마 2026 남자 단식 준결승에서 세계 24위 시노즈카 히로토(일본)를 게임스코어 4-1(11-4 11-4 7-11 11-7 11-6)로 완파했다. 경기 시간은 38분 23초에 불과했다.
이로써 오준성은 개인 통산 처음으로 WTT 챔피언스 결승 진출에 성공했다. WTT 챔피언스는 세계 정상급 선수 32명만 출전하는 최고 권위의 단식 대회다. 그동안 여덟 차례 출전했지만 최고 성적은 16강에 머물렀던 오준성은 이번 대회에서 자신의 한계를 뛰어넘었다.
결승까지 가는 과정도 인상적이었다. 32강에서 오마르 아사르(이집트)를 3-0으로 제압한 데 이어 16강에서는 대표팀 선배 임종훈을 3-0으로 완파했다. 8강에서는 세계 11위 당치우(독일)를 풀게임 접전 끝에 4-3으로 꺾으며 처음으로 4강에 올랐고, 준결승에서는 일본의 왼손 에이스 시노즈카마저 완파하며 결승 티켓을 거머쥐었다. 시노즈카와의 상대 전적도 4전 3승 1패로 격차를 벌렸다.
준결승에서는 시작부터 압도적인 경기력을 선보였다. 1게임에서 9연속 득점으로 11-4 승리를 따낸 오준성은 2게임도 11-4로 가져오며 일찌감치 승기를 잡았다. 3게임을 내주며 잠시 흐름을 내줬지만 흔들리지 않았다. 안정적인 리시브와 날카로운 포핸드 공격을 앞세워 4게임을 11-7로 따냈고, 마지막 5게임에서도 시노즈카의 범실을 유도하며 11-6으로 마무리했다.
오준성은 한국 남자탁구의 전설 오상은 전 국가대표 감독의 차남으로, 유소년 시절부터 국내 최정상급 유망주로 평가받았다. 2023년 국가대표 선발전을 통과하며 태극마크를 달았고, 지난해 한국거래소로 이적한 뒤 꾸준히 성장세를 이어가고 있다.
이번 대회는 다음 달 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임의 전초전으로도 주목받고 있다. 오준성은 결승에서 세계 5위 하리모토 도모카즈(일본)와 맞붙어 생애 첫 WTT 챔피언스 우승에 도전한다.
wcn05002@newspim.com