독일 2부 진출한 이호재, 다름슈타트 데뷔전서 데뷔골

AI 핵심 요약beta
- 이호재가 9일 다름슈타트 데뷔전서 데뷔골을 넣었다.
- 후반 교체 투입돼 홀슈타인 킬전 추격골을 터뜨렸다.
- 다름슈타트는 0-2 열세를 뒤집고 2-2로 비겼다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 독일 프로축구 2.분데스리가 다름슈타트로 이적한 이호재가 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨리며 강렬한 신고식을 치렀다.
이호재는 9일(한국시간) 독일 다름슈타트 메르크 슈타디온 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026-2027시즌 2.분데스리가 개막전에서 후반 교체 출전해 추격골을 터뜨리며 팀의 2-2 무승부를 이끌었다.
벤치에서 경기를 시작한 이호재는 팀이 0-2로 끌려가던 후반 15분 핀 라켄마허 대신 투입돼 유럽 무대 데뷔전을 치렀다. 그리고 후반 31분 존재감을 확실히 드러냈다. 카이 클레피시의 패스를 페널티지역 오른쪽에서 받은 뒤 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 유럽 진출 첫 골을 신고했다.
이호재의 득점으로 분위기를 되찾은 다름슈타트는 후반 41분 알렉산다르 부코티치의 동점골까지 터지며 0-2 열세를 극복하고 귀중한 승점 1을 챙겼다. 반면 전반 8분 기예르모 발지, 전반 42분 필 하레스의 연속골로 앞서던 홀슈타인 킬은 다 잡았던 승리를 놓쳤다.
2000년생인 이호재는 191㎝의 뛰어난 신장을 활용한 제공권과 문전 결정력을 강점으로 하는 정통 스트라이커다. K리그1 포항에서 공식전 177경기에 출전해 53골을 기록하며 K리그를 대표하는 공격수로 성장했고, 지난달 말 다름슈타트 유니폼을 입으며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다.
특히 다름슈타트는 차범근 전 축구대표팀 감독이 독일 생활을 시작했던 팀으로, 지동원(매카서)과 백승호(버밍엄시티)도 몸담았던 한국 축구와 인연이 깊은 구단이다.
wcn05002@newspim.com