이강인, 서울서 AT마드리드 입단식...전례 없는 특급 대우

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 9일 서울서 AT마드리드 신고식을 치렀다
- AT마드리드는 맨시티와 쿠팡플레이 시리즈 2경기를 했다
- 이강인은 4000만 유로 이적료와 7번을 받고 합류했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 축구대표팀 미드필더 이강인이 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드(AT마드리드) 유니폼을 입고 한국 팬들 앞에서 특별한 신고식을 치른다.
AT마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 2경기를 치른다. 이번 경기는 이강인이 AT마드리드 유니폼을 입고 한국 팬들 앞에서 처음 선보이는 비공식 데뷔전이 될 전망이다.
무엇보다 경기 전 열리는 입단식에 관심이 쏠린다. 쿠팡플레이는 "현지 홈구장이 아닌 한국 팬들 앞에서 먼저 입단식을 진행하는 것은 구단 역사상 전례 없는 특급 대우"라며 "이강인의 새 출발을 팬들과 함께하려는 뜻과 새로운 에이스를 그의 고향에서 가장 먼저 환영하려는 구단의 의지가 담겼다"라고 설명했다.
입단식에는 아틀레티코 마드리드의 전설적인 공격수 다비드 비야가 참석해 이강인에게 특별 제작 유니폼을 전달할 예정이다. 비야는 선수 시절 아틀레티코에서 활약하며 리그 우승을 이끌었던 레전드로, 현재 구단 이사로 활동하고 있다.
이강인은 이번 여름 이적시장에서 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 이적료는 기본 3500만 유로에 옵션 500만 유로를 더한 최대 4000만 유로(약 670억원) 규모다. 이는 2023년 김민재가 나폴리에서 바이에른 뮌헨으로 이적하며 기록한 5,000만 유로에 이어 한국 선수 역대 두 번째로 높은 이적료다.
구단은 이강인에게 상징성이 큰 등번호 7번을 부여했다. 최근까지 팀의 간판 공격수였던 앙투안 그리즈만이 사용했던 번호로, 새 시대를 이끌 핵심 자원이라는 기대가 담겨 있다는 평가다.
이강인은 전날(8일) 열린 공식 기자회견에서 "아틀레티코 마드리드는 매년 우승을 목표로 하는 팀이다. 더 발전하고, 팀의 승리에 도움이 되며 많은 트로피를 들어 올리고 싶어서 이적을 결정했다"라고 밝혔다.
이어 "더 많은 승리와 우승을 위해 이 팀에 왔다. 내가 할 수 있는 모든 것을 쏟아 팀을 돕겠다. 항상 120%를 다하는 선수가 되겠다"라고 각오를 전했다.
이날 맞대결 상대는 지난 시즌 잉글랜드 FA컵과 카라바오컵을 제패한 맨체스터 시티다. 비록 친선 경기지만 세계 정상급 클럽을 상대로 치르는 만큼 이강인의 첫 경기에도 큰 관심이 쏠린다.
wcn05002@newspim.com