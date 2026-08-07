이장섭 청주시장, 행안부 장관 만나 특례시 승부수…재해예방 국비도 요청

AI 핵심 요약beta
- 이장섭 청주시장이 7일 윤호중 장관을 만나 특례시 지정을 요청했다.
- 청주시는 재해예방사업 3건의 내년 국비 반영도 건의했다.
- 시는 예산안 확정 전까지 정부와 협의를 이어가겠다고 밝혔다.
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[청=뉴스핌] 백운학 기자 = 인구 89만 도시 청주시가 특례시 지정과 재해예방사업 국비 확보를 위해 정부 설득에 속도를 내고 있다.
청주시는 7일 이장섭 시장이 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관을 만나 특례시 지정의 필요성을 설명하고 내년도 정부예산에 재해예방사업 국비를 반영해 줄 것을 요청했다고 밝혔다.
이 시장은 면담에서 청주시가 충청권 메가시티의 중심도시로 성장하면서 행정·복지·교통 등 전 분야의 수요가 빠르게 늘고 있다며 도시 규모에 걸맞은 행정·재정 권한을 확보하기 위해 특례시 지정이 필요하다고 강조했다.
아울러 행정안전부 소관 사업 가운데 아직 정부예산안에 반영되지 않은 ▲상발지구 자연재해위험개선지구 정비사업 ▲대련지구 자연재해위험개선지구 정비사업 ▲급경사지 명암 N1·N8 붕괴위험지역 정비사업 등 3건의 국비 지원도 건의했다.
이들 사업은 집중호우와 산사태, 급경사지 붕괴 등 자연재해 위험을 사전에 제거하기 위한 사업으로 시민 안전과 직결되는 핵심 기반시설 정비사업이라는 게 청주시의 설명이다.
시는 정부예산안이 최종 확정될 때까지 관계 부처와 협의를 이어가며 특례시 지정과 주요 현안 사업의 국비 확보에 총력을 기울일 계획이다.
이장섭 시장은 "89만 대도시에 걸맞은 제도적 기반을 갖추고 시민의 생명과 재산을 지키는 것은 지방정부의 가장 중요한 책무"라며 "정부예산안 확정 전까지 중앙부처와 긴밀히 협의해 주요 사업들이 차질 없이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com