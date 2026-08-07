광명시 '책축제' 부스 운영 참가자 모집..."시민이 만드는 책과 문화"

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 7일 2026년 책축제 부스 참가자를 모집했다
- 오는 9월 19일 시민체육관서 시민 주도 독서문화축제를 연다
- 학교까지 참여 확대해 체험·마켓 등 부스를 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민과 함께 만드는 책과 문화의 축제를 준비하기 위해 오는 26일까지 '2026년 광명시 책축제' 부스 운영 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 오는 9월 19일 광명시민체육관 잔디광장에서 열리는 이번 축제는 시민이 직접 기획하고 운영하는 독서문화 행사로 책을 매개로 다양한 세대와 지역 구성원이 소통하는 자리로 마련된다.
특히 올해는 기존 공공·작은도서관, 독서동아리, 지역서점, 유관기관·단체뿐만 아니라 학교(학교도서관)까지 모집 대상을 확대해 학생들이 직접 독서문화 프로그램을 기획하고 부스를 운영할 수 있도록 했다.
모집 분야는 ▲광명시 주요 사업 홍보부스 ▲작은도서관·독서공동체 테마형 체험부스 ▲지역서점·출판사·사회적경제기업·공방 등 북마켓 및 재능마켓 부스 ▲시민 기획·운영 플리마켓 부스 등이다.
참가 대상은 공공·작은도서관, 학교, 독서공동체, 지역서점, 출판사, 관내 기관·단체, 광명시민 등 책과 문화를 주제로 축제에 참여하고 싶은 누구나 가능하다.
참여를 희망하는 시민은 오는 8월 26일까지 광명시도서관 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.
박승원 광명시장은 "책은 시민의 생각을 키우고 서로를 연결하는 가장 가까운 문화 자원"이라며 "시민이 직접 만들고 참여하는 책축제가 배움과 소통의 장으로 자리 잡고 누구나 일상에서 책과 가까워지는 독서문화를 만들어 가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com