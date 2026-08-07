청송군의료원 비뇨의학과 진료 개시...의료 접근성 향상

AI 핵심 요약beta
- 청송군 보건의료원이 8월부터 비뇨의학과 진료를 신설했다.
- 비뇨기 질환 증가와 의료 불편 해소를 위해 마련했다.
- 매월 2회 토요일 운영해 의료 접근성을 높이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송군 보건의료원이 비뇨의학과 진료를 신설하고 8월부터 본격적인 진료에 들어갔다. 진료는 매월 2회 토요일에 운영되며 8월에는 8일과 29일 진료를 실시한다.
이번 비뇨의학과 진료 신설은 고령화에 따라 증가하고 있는 비뇨기 질환에 대한 지역 내 의료 수요에 대응하고 전문적인 진료를 받기 위해 타 지역 의료기관을 이용해야 했던 군민들의 의료 불편 해소를 위해 추진됐다.
배뇨장애와 전립선 질환 등 다양한 비뇨기 질환에 대한 지속적인 관리가 지역 내에서 가능해져 군민들의 의료 접근성이 크게 향상되고 건강 증진에도 기여할 것으로 기대된다.
윤경희 청송군수는 "비뇨의학과 진료 신설은 지역 내 필수 의료 기능을 강화하고 군민들의 의료 접근성을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 군민들의 다양한 의료 수요에 적극 대응하고, 누구나 안심하고 이용할 수 있는 의료 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com