남종섭 경기도의장, 원폭 81주년 추모행사 참석..."실질 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 7일 원폭 81주년 추모행사에 참석했다.
- 남 의장은 희생자와 유가족을 추모하며 지원 확대를 약속했다.
- 경기도는 조례로 지원 근거를 마련하고 사업을 추진 중이다.
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남 의장 "아픔의 역사는 진행형...후손까지 변화 체감할 해법 찾을 것"
경기도 내 원폭 피해자 및 후손 1049명 등록...생활지원수당 등 지급 중
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)이 7일 원폭 투하 81주년을 맞아 희생자들을 추모하고 피해자와 후손을 위한 실질적인 지원 확대를 약속했다고 밝혔다.
남 의장은 이날 도의회 대회의실에서 열린 '경기도 원폭피해자 추모행사'에 참석해 원폭 피해의 역사를 되새기고 피해자와 유가족의 애로사항을 청취했다.
(사)경기도원폭피해자협의회가 주최·주관한 이날 행사에는 남 의장을 비롯해 국중범 도의회 교육기획위원장(더불어민주당, 성남4), 박상봉 경기도원폭피해자협의회장, 이규열 한국원폭피해자협회장, 피해자 및 유가족 등 100여 명이 참석했다.
행사는 희생자에 대한 묵념, 표창 수여, 추모사, 원폭 피해 관련 영상 발표 및 피해 증언 순으로 진행됐다. 남 의장은 행사에 앞서 방명록에 '아픔의 역사는 지금도 이어져 있습니다. 잊지 않겠습니다'라는 메시지를 남겼다.
남 의장은 추모사를 통해 "올해는 원폭 81주년이 되는 해이지만 피해자와 유가족에게 그 시간은 지나간 역사가 아니다"며 "고통은 2세와 3세로 이어져 오늘도 반복되고 있는데 우리 사회가 그 아픔을 살피기까지 너무 오랜 시간이 걸렸다"고 말했다.
이어 "경기도의회가 원폭 피해자와 후손을 지원하기 위한 제도적 기반을 마련해 왔으나 여전히 현장의 지원은 부족하다"며 "무엇이 필요한지 계속 현장의 목소리를 듣고 피해자와 가족이 변화를 체감할 수 있도록 경기도와 함께 해법을 찾아가겠다"고 강조했다.
경기도의회는 지난 2019년 '경기도 원자폭탄 피해자 지원 조례'를 제정해 지원 근거를 마련한 바 있다. 경기도는 이를 바탕으로 1세대 피해자에게 생활지원수당을 지급하고 피해자와 후손을 대상으로 의료 및 휴양문화 지원 사업을 추진하고 있다.
현재 경기도에 등록된 원폭 피해자 및 후손은 1세대 126명, 2세대 459명, 3세대 464명 등 총 1049명이다.
1141world@newspim.com