이남오 함평군수, 광주 군공항 이전 '인접지역 대책' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 이남오 함평군수가 7일 광주 군공항 이전 현안을 전달했다.
- 군공항 소음 피해 보상에 함평 포함을 요청했다.
- 무안국제공항 확충과 탄약고 검토도 건의했다.
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 이남오 전남광주통합특별시 함평군수가 광주 군공항 이전과 무안국제공항 확충 등 지역 현안을 잇달아 중앙정치권에 전달했다.
함평군은 이 군수가 7일 오전 8시 20분부터 약 1시간 동안 광주 공군 제1전투비행단에서 열린 현장 간담회에 참석했다고 밝혔다.
간담회에는 박선원 국회의원(인천 부평을)과 김병내 광주 남구청장, 김이강 광주 서구청장, 김중수 공군 제1전투비행단장이 함께했다.
참석자들은 반도체 클러스터 이전 추진 상황을 공유하고 광주 군공항 이전과 관련한 현안을 논의했다. 이 군수는 광주 군공항이 무안으로 이전될 경우 무안과 인접한 함평도 항공기 소음 등 영향을 받을 수 있다며 인접지역 주민 피해를 줄일 선제적 대책이 필요하다고 강조했다.
특히 소음 측정과 피해 보상 대상에 함평군을 포함하는 제도 개선을 요청했다. 행정구역이 아니라 실제 피해 정도를 기준으로 소음을 측정하고 합리적인 보상체계를 마련해야 한다는 의견도 제시했다.
군공항 이전과 연계된 탄약고 문제에 대해서는 주민 안전과 생활환경을 우선 고려해 충분한 검토와 정부 차원의 책임 있는 대응이 필요하다고 건의했다. 무안국제공항 활주로 증설을 통해 공항 경쟁력을 높이고 서남권 경제 활성화와 지역 균형발전을 뒷받침해야 한다는 입장도 전달했다.
앞서 이 군수는 지난 5일 전주에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 함평군 주요 현안사업에 대한 지원을 요청했다.
이남오 군수는 "지역 발전의 기회가 있는 곳이라면 어디든 직접 찾아가 함평의 목소리를 전달하겠다"며 "중앙정부와 국회 및 관계기관을 지속적으로 찾아 군민 삶의 질 향상과 미래 성장동력 확보에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com