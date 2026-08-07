[프로야구] 고양 투수 전준표·LG 타자 손용준, 7월 메디힐 퓨처스 루키상 수상

AI 핵심 요약beta
- KBO가 7일 고양 전준표와 LG 손용준을 루키상 수상자로 선정했다.
- 전준표는 7월 2경기 11이닝 무실점으로 평균자책점 0을 기록했다.
- 손용준은 7월 안타 20개와 12타점으로 타자 부문 1위를 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 고양 히어로즈의 투수 전준표와 LG 트윈스 내야수 손용준이 2026 메디힐 KBO 퓨처스리그(2군) 7월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 선정됐다.
KBO는 7일 "2026 메디힐 KBO 퓨처스리그 월별 최고의 저연차 선수를 선정하는 7월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 투수 부문 고양 전준표, 타자 부문 LG 손용준을 선정했다"고 밝혔다.
전준표는 7월 한 달간 퓨처스리그 2경기에 모두 선발 등판해 11이닝을 소화했다. 평균자책점 0으로 해당 부문 전체 1위에 올랐고, 2승으로 다승 부문 2위, WHIP(이닝당 출루허용률) 1.00을 기록했다. 월간 WAR(대체 선수 대비 승리기여도)은 0.63이었다. 특히 지난달 23일 한화전에서는 6이닝 동안 101구를 던지며 2피안타 7탈삼진 무실점으로 호투했다.
서울고를 졸업한 전준표는 2024 KBO 신인 드래프트 1라운드 전체 8순위로 키움 히어로즈에 입단했다. 강속구를 앞세운 키움의 차세대 유망주로 꼽히는 전준표는 지난달 28일 LG전에서 1군 선발 등판해 5이닝 3실점으로 가능성을 보인 바 있다.
타자 부문 수상자인 손용준은 7월 월간 WAR 0.73을 기록했다. 지난 6월에도 메디힐 퓨처스 루키상을 받았던 손용준은 올 시즌 두 번째 수상의 영예를 안았다.
손용준은 6월 퓨처스리그 최다 안타 24개로 전체 1위에 오른 데 이어 7월에도 안타 20개로 이 부문 전체 1위를 기록했다. 12타점으로 전체 2위에도 오르며 LG 퓨처스팀 중심 타자로 활약했다. 지난달 27일 한화전에서는 6타수 4안타 6타점을 몰아치며 팀 승리를 이끌었다.
손용준은 김해고와 동원과기대를 거쳐 2024 KBO 신인 드래프트 3라운드 전체 28순위로 LG에 입단했다. 7월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자에게는 기념 트로피와 상금 50만원, 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 제공된다.
월간 메디힐 퓨처스 루키상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원으로 2024년 제정됐다. 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고 유망주 육성을 지원하기 위해 마련됐다. 수상 대상은 입단 1~3년 차 선수 중 퓨처스리그 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수다. 월간 WAR을 기준으로 투수와 타자 부문 최우수 선수를 선정한다.
football1229@newspim.com