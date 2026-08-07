CJ CGV, 2분기 영업이익 115억원…세전이익 흑자 전환

AI 핵심 요약beta
- CJ CGV가 7일 2분기 흑자 전환했다.
- 매출 5939억원·영업이익 115억원을 냈다.
- CJ 4DPLEX 성장과 국내 회복이 힘이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SCREENX·4DX 성장·국내 극장가 회복 영향
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ CGV는 올해 2분기 연결 기준 매출 5939억원, 영업이익 115억원을 기록했으며 세전이익은 90억원으로 흑자 전환했다고 7일 밝혔다.
매출은 지난해 같은 기간보다 20.8% 증가했다. CGV는 SCREENX·4DX 등 기술 특별관을 운영하는 CJ 4DPLEX의 글로벌 사업 성장과 국내 영화시장 회복이 실적 개선을 이끌었다고 설명했다.
CJ 4DPLEX는 매출 469억원, 영업이익 83억원을 기록했다. SCREENX와 4DX 특별관 확대, '슈퍼 마리오 갤럭시', '토이 스토리 5' 등 글로벌 흥행작 상영 효과로 매출은 전년 동기 대비 56%, 영업이익은 260% 증가했다.
북미 시장에서는 상반기 기준 역대 최고 박스오피스를 기록했다.
국내 사업은 매출 1660억원, 영업손실 62억원을 기록했다. 영화시장 회복과 '군체', '살목지' 등 한국영화 흥행, 정부의 영화관람 할인쿠폰 배포 등의 영향으로 매출은 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업손실은 지난해 같은 기간보다 111억원 줄었다.
해외 사업도 지역별로 성장세를 이어갔다. 베트남은 자사 배급작 흥행에 힘입어 매출 640억원, 영업이익 74억원을 기록했다. 인도네시아는 매출 258억원, 영업이익 41억원으로 흑자를 유지했다. 튀르키예는 매출 397억원, 영업손실 41억원을 기록했고, 중국은 로컬 콘텐츠 흥행에 힘입어 매출 458억원, 영업손실 119억원을 기록했다.
CJ올리브네트웍스는 매출 2545억원, 영업이익 200억원을 기록했다. AI 전환(AX) 사업 확대와 서비스 플랫폼 성장 등의 영향으로 매출은 전년 동기 대비 29%, 영업이익은 16% 증가했다.
CJ CGV는 하반기에도 글로벌 블록버스터 개봉과 기술 특별관 경쟁력을 바탕으로 성장세를 이어간다는 계획이다.
CJ 4DPLEX는 글로벌 SCREENX·4DX 상영관 확대를 지속하고, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 '오디세이' 등 기대작을 통해 특별관 경쟁력을 강화할 예정이다.
국내에서는 '호프', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '오디세이' 등 국내외 기대작 개봉과 함께 주요 극장 리뉴얼도 이어간다. CGV용산아이파크몰은 SCREENX관 리뉴얼을 마쳤으며 CGV여의도는 하반기 세계 최초 3면 LED SCREENX관을 선보일 예정이다.
정종민 CJ CGV 대표는 "CJ 4DPLEX의 글로벌 투자 성과가 본격적으로 가시화되고 국내 영화시장 회복세가 더해지며 2분기 세전이익 흑자 전환을 달성했다"며 "하반기에도 글로벌 기술 특별관 사업 확대와 AX 사업 강화, 국내 극장 경쟁력 제고를 통해 수익성과 성장성을 높여 나가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com