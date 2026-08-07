해남군, 만대산 탄소중립 특화림 조성…5년간 20억 투입

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 7일 만대산 일대 탄소중립 특화림 조성을 추진했다.
- 옥천면 도유림 100ha에 2024년부터 2028년까지 20억8000만원을 투입했다.
- 편백·백합나무를 심어 탄소저감과 산림복지 기능을 강화했다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주통합특별시 해남군은 만대산 일대에 탄소중립 특화림이 조성된다.
7일 해남군에 따르면 이번 사업은 도유림을 활용해 옥천면 신계리·영춘리·영신리 일원 약 100ha 면적에 탄소중립과 산림복지 기능을 동시에 강화하는 특화림을 조성한다.
사업기간은 2024년부터 2028년까지 5년간이며 총사업비 약 20억 8000만원이 투입된다.
특히 편백과 백합나무를 중심으로 한 특화림 조성을 통해 탄소흡수 능력이 우수한 산림자원 기반을 구축하는 데 중점을 뒀다.
생장이 빠른 백합나무는 탄소흡수원이자 경제림으로서의 가치가 높고 편백은 사계절 푸른 숲을 유지하며 치유 기능과 함께 지속적인 탄소저장 역할을 수행한다.
군은 두 수종의 장점을 결합해 탄소저감과 산림치유 기능을 동시에 실현하는 복합 산림공간으로 조성할 계획이다.
현재까지 25ha 규모의 조림을 완료했으며 2026년에는 추가로 25ha를 조성할 계획이다. 향후 등산로 및 산책로와 연계한 산림휴양 공간으로 확대해 군민 휴식공간 제공과 관광 활성화도 함께 추진한다.
해남군 관계자는 "만대산 특화림은 탄소중립 실현과 지역발전을 동시에 이끄는 대표 산림사업이 될 것"이라며 "지속적인 산림자원 육성을 통해 미래형 산림모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
Khyeon0424@newspim.com