장길선 구례군수, 폭염 속 민생사업장 재해예방 점검

AI 핵심 요약beta
- 장길선 구례군수는 7일 주요사업장 19곳을 점검했다.
- 취임 후 첫 현장점검으로 추진상황과 개선점을 살폈다.
- 재해예방·관광·기반시설 사업 보완을 지시했다.
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[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군은 장길선 군수가 주요사업장 19곳을 찾아 추진 상황과 개선 필요 사항을 점검했다고 7일 밝혔다.
이번 점검은 장 군수 취임 후 처음 실시한 현장점검이다. 군정 주요사업의 완성도를 높이고 군민 체감 성과로 연결하기 위해 추진됐다.
점검 대상은 선월 자연재해위험지구 정비와 구례읍 하수도 중점관리지역 정비 등 재해예방 사업이다. 관광특구 환경 개선과 지초봉 주변 관광명소화 사업도 살폈다.
워킹 촌스데이 in 구례와 로그인하우스 등 근로자 주거확충 사업을 비롯해 봉서 도시계획도로 개설, 섬진강 보도교 설치 등 기반시설 사업도 점검했다. 웰니스 복합센터 조성 사업도 대상에 포함됐다.
장 군수는 최근 문을 연 구례스토어와 세포마켓을 방문해 입점 점포를 둘러보고 입점자들의 의견과 건의사항을 청취했다.
장 군수는 "현장은 가장 정확한 답을 알려주는 곳"이라며 "문제점은 신속히 보완해 주요사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com