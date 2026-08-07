과천시 '여름철 폭염 대응 종합대책' 총력...무더위쉼터·그늘막 확충

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 7일 폭염 대응 종합대책을 가동했다
- 과천시는 9월 30일까지 쉼터 48곳을 운영했다
- 취약계층 지원과 현장 점검도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
그늘막 138개소 가동·15개소 추가 설치
취약계층 1800가구에 폭염 예방키트 전달
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 연일 계속되는 폭염으로부터 시민 건강을 보호하기 위해 무더위쉼터 운영, 저감 시설 확충, 취약계층 지원 등을 골자로 한 '2026년 여름철 폭염 대응 종합대책'을 가동한다고 7일 밝혔다.
시는 오는 9월 30일까지를 폭염 대응 기간으로 정하고 관계 부서 간 협력체계를 구축해 폭염 피해를 최소화하는 데 행정력을 집중하고 있다.
우선 시민 생활권 인근에 무더위쉼터 48개소를 운영 중이다. 이 가운데 8개소는 폭염 취약 시간대에 맞춰 운영시간을 연장했으며 1개소는 주말에도 개방한다.
보행자를 위한 폭염 저감 시설도 대폭 늘렸다. 현재 주요 건널목 등에 그늘막 138개소를 운영 중이며 올해 15개소를 추가 설치하고 노후 그늘막 11개소를 교체했다. 독거노인과 저소득층 등 취약계층 보호를 위해 우양산, 모자, 냉토시 등으로 구성된 폭염 예방키트 1800개를 제작해 지역 복지기관을 통해 전달했다.
야외 근로자의 온열질환 예방을 위한 건설 현장 불시 점검도 진행한다. 시는 오는 14일까지 관내 사업장을 대상으로 휴게시설 설치, 휴식 시간 보장, 냉방물품 비치 여부 등을 중점 살핀다.
아울러 비닐하우스 밀집 지역인 꿀벌마을을 대상으로 오는 12일 전기·가스 및 소방시설 화재 예방 점검을 실시할 계획이다. 이 밖에도 재난 문자, SNS, 전광판 등을 통해 '폭염 예방 국민 행동 5대 수칙(물 자주 마시기, 14~17시 야외 활동 자제 등)'을 홍보하고 있다.
신계용 과천시장은 "폭염은 시민의 생명과 직결되는 자연 재난인 만큼 사전 대비와 현장 중심의 대응이 핵심"이라며 "취약계층 맞춤형 지원과 현장 안전 점검을 빈틈없이 추진해 모든 시민이 안전한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com