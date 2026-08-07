인천 강화도 해안 일대서 북한 목함지뢰 잇따라 발견…주민·관광객 주의 당부

AI 핵심 요약beta
- 인천 강화도 해안서 7일 북한 목함지뢰 12개가 발견됐다.
- 군은 집중호우로 유실된 지뢰가 해류를 타고 온 것으로 추정했다.
- 강화군은 주민과 관광객에 해안 의심 물체 신고를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 강화도 해안 일대에서 북한 목함지뢰가 잇따라 발견돼 주민과 관광객들의 주의가 요구되고 있다.
7일 인천 강화군과 군 당국에 따르면 지난달 24일부터 전날까지 강화도 서측 해안 일대에서 모두 12개의 북한 목함지뢰가 발견됐다.
목함지뢰는 나무 상자 안에 폭약과 기폭장치를 넣어 만든 대인지뢰로 금속 부품이 적어 일반 금속탐지기에 잘 탐지되지 않으며 사람이 밟는 압력으로 폭발, 치명적인 피해를 준다.
강화군과 군 당국은 북한 지역에서 집중호우로 유실된 지뢰가 해류를 따라 강화도 해안까지 유입된 것으로 추정하고 있다. 지난달 27일 강화군 내가면 황천포구 선착장 인근에서 낚시객이 "수상한 물체가 바다에 떠다닌다"고 신고했다.
출동한 군 당국은 바다에 떠 있는 목함지뢰 3개를 발견, 수거해 확인한 결과 1개는 빈 상자였으나 나머지 2개는 폭발이 가능한 지뢰로 파악돼 군 당국이 폭파 처리했다.
앞서 같은 달 24일에는 서도면 해안에서 순찰 중인 군인들이 목함지뢰 1개를 발견했으며 교동면 해안에서는 바다에 떠내려온 목함지뢰 1개가 군부대 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.
해병대 2사단은 강화도를 비롯한 서측 도서, 주요 해수욕장, 해안가를 중심으로 유실 지뢰와 위험물 탐색 작전에 착수했다. 군은 지뢰 유실 가능성이 높은 항·포구와 민간인 출입 개방 지역, 해안가·해수욕장 등을 주야간 집중적으로 탐색한다는 계획이다.
강화군은 섬 해안 관광지와 포구 등 42곳에 안전 안내 현수막을 설치하고 마을 방송을 통해 안전 홍보 활동을 벌이고 있다.
강화군 관계자는 "해안가에서 목함 지뢰가 잇따라 발견되고 있다"며 "주민과 관광객들은 해안에서 의심 물체를 발견할 경우 접근하거나 접촉하지 말고 즉시 신고해 달라"고 당부했다.
hjk01@newspim.com