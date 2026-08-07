추미애 지사, 3대 종단 지도자들과 첫 간담회..."공동체 포용에 감사"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 7일 종교지도자들과 첫 간담회를 열었다.
- 도정 협력과 사회 화합을 위한 소통 행보에 나섰다.
- 종교계에 감사장·표창장을 수여하고 협력을 당부했다.
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추 지사 "사회가 미처 포용하지 못하는 부분 보완해주심에 감사"
김영진 대표회장 "다재다능한 헌정사 첫 여성 광역단체장, 큰 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 7일 옛 경기도지사 공관인 도담소에서 도내 3대 종단(개신교·불교·천주교) 종교지도자들과 취임 후 첫 간담회를 열고 도정 협력과 사회 화합을 위한 소통 행보에 나섰다고 밝혔다.
이날 간담회에는 김영진 경기도종교지도자협의회 대표회장을 비롯해 이성화 경기도기독교총연합회 대표총회장, 대한불교조계종 용주사 주지 성효 스님, 봉선사 주지 호산 스님, 천주교 수원교구장 이용훈 주교, 의정부교구 총대리 이은형 신부 등 주요 종교계 인사들이 참석했다.
추 지사는 이 자리에서 "정치는 한정된 예산과 자원을 배분하고 효과적으로 사용하는 일로 끝도 없고 늘 부족한 것 같다"며 "국가가 하지 못하는 일 우리 사회가 미처 다 포용하지 못하는 부분을 종교가 감싸고 보완해주셔서 진심으로 감사드린다"고 말했다.
이어 "지도자님들께 도정 관련 상의를 드릴 수 있는 오늘 같은 자리가 지속되길 바란다"며 종교계의 지속적인 협력을 당부했다.
이에 대해 김영진 대표회장은 "대한민국 헌정사 최초의 여성 광역자치단체장이시며 판사, 장관, 국회의원 등 다재다능한 이력을 지니신 분인 만큼 경기도를 잘 이끌어 주실 것으로 믿는다"며 "앞으로 더 큰 기대를 걸겠다"고 화답했다.
간담회에 앞서 추 지사는 도청 및 공공기관 직원의 정서적 안정을 지원하고 지역사회 화합과 종무행정 발전에 기여한 공로로 종교지도자 10명에게 감사장과 표창장을 수여했다.
경기도종교지도자협의회는 지난 2012년 출범 이후 종교 간 화합과 사회 통합을 위해 종교지도자 멘토링, 합동 성지순례, 종교인 화합 한마당 등 다양한 연대 사업을 전개하고 있다.
1141world@newspim.com