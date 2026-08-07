충남대·공주대, 글로컬대학 '성과전' 돌입…2차년도 전략 구체화

AI 핵심 요약beta
- 충남대와 국립공주대가 7일 통합워크숍을 열고 협력체계를 강화했다.
- 양 대학은 1차년도 성과를 점검하고 2차년도 KPI 추진방안을 논의했다.
- 창업 협력모델을 대학 전반으로 확대해 성과를 높일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교와 국립공주대학교가 글로컬대학 사업의 2차년도 성과를 본격화하기 위해 공동 실행체계 강화에 나섰다.
충남대는 양 대학이 지난 6일부터 7일까지 부여 롯데리조트에서 '2026 충남대-국립공주대 통합워크숍'을 열고 핵심성과지표(KPI) 달성을 위한 세부 추진방안과 협력 과제를 논의했다고 7일 밝혔다.
'성찰에서 성과로, 담대한 도약을 준비하다'를 주제로 열린 이번 워크숍에는 미래창업원과 기술지주회사, 비즈니스개발본부, 응용융합기술원 등 양교 관계자 50여 명이 참석했다.
참석자들은 1차년도 사업 추진 결과와 평가 내용을 점검하고 이를 토대로 2차년도 사업의 실무 로드맵을 공유했다.
첫날인 6일에는 장철성 강원대 기획혁신처장이 글로컬대학 통합 사례를 주제로 특강을 진행했으며, 양 대학 교수진은 1차년도 평가 결과를 분석해 향후 개선 과제를 제시했다.
7일에는 핵심 사업 부서별 분과 토의를 통해 공동 프로그램 운영계획과 세부 실행방안을 구체화했다.
이준헌 충남대 미래창업원장은 "이번 워크숍은 조직적 통합을 넘어 실질적인 성과를 함께 만들어가기 위한 전환점"이라며 "충청권 창업을 선도하는 핵심 거점으로 성장하고 지역 산업 발전으로 이어지는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
양 대학은 이번 워크숍에서 마련한 계획을 토대로 2차년도 KPI를 지속 점검하고 창업 분야에서 구축한 협력 모델을 대학 전반으로 확대할 계획이다.
gyun507@newspim.com