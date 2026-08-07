보건산업진흥원 신임 원장에 고상백 연세대 교수 임명

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 7일 고상백 교수를 진흥원장에 임명했다
- 고 원장은 오는 10일부터 2029년 8월 9일까지 임기다
- 복지부는 의료·정책 경험으로 산업발전 기여를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국보건산업진흥원 신임 원장에 고상백 연세대 원주의과대학 교수가 임명됐다.
7일 보건복지부에 따르면 고 교수는 오는 10일자로 11대 보건산업진흥원 원장에 임명된다.
신임 원장의 임기는 오는 10일부터 2029년 8월 9일까지 3년이다.
고 원장은 2004년부터 연세대 교수로 재직해 연세대 시스템과학융합연구원 연구원장, 미래캠퍼스 의과학연구처 연구처장 및 대한디지털헬스학회장을 역임한 바 있다.
대한민국의학한림원, 한국과학기술한림원에서도 정회원으로서 정책활동을 활발히 했다고 복지부는 설명했다.
이번 신임 원장 임명은 관련 규정에 따라 보건산업진흥원 임원추천위원회의 서류, 면접심사를 거쳐 보건복지부 장관이 임명하는 절차로 진행됐다.
복지부는 "신임 원장이 의료분야의 전문성과 풍부한 정책 현장의 경험을 바탕으로 보건의료 기술 혁신, 바이오헬스 산업 육성 등 주요 정책을 내실 있게 추진하여 보건산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com