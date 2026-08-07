체육공단 체육지도자 연수과정, 국제적 품질과 신뢰성 확보

AI 핵심 요약beta
- 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 체육지도자 연수과정의 ISO 21001 인증을 획득했다
- 체육지도자 연수과정은 교육 품질과 학습자 만족도 국제기준을 충족했다
- 공단은 연수 품질을 높여 체육지도자 배출에 힘쓰겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)의 체육지도자 연수과정이 국제적 품질과 신뢰를 확보했다.
체육공단에서 운영하는 '체육지도자 연수과정'이 국제표준화기구(ISO)의 '교육기관 경영시스템(ISO 21001)' 인증을 획득하며 국제 기준에 따라 체계적으로 관리되고 있음을 입증했다.
'교육기관 경영시스템(ISO 21001)'은 교육기관 및 관련 조직의 교육 서비스 품질과 학습자 만족도 향상을 위한 국제 경영시스템 표준으로, 인증 획득 시 해당 교육 조직이 체계적으로 학습자의 요구를 충족시키고 목표 달성을 위해 설계되었음을 증명해 주는 제도다.
'체육지도자 연수과정'은 국가 공인 체육지도자 자격 취득을 위한 응시생 필수 참여 교육으로, 이번 인증을 통해 품질과 신뢰성이 국제적 수준에 도달했음을 인정받았다.
체육공단 관계자는 "이번 인증은 체육지도자 연수과정이 국제적인 자격 취득 프로세스로 인정받은 사례"라며, "앞으로도 역량을 갖춘 체육지도자 배출을 위해 연수과정의 품질 향상에 최선을 다하겠다."라고 전했다.
한편, '체육지도자 연수과정'은 '스포츠 윤리', '선수 관리', '지도 역량' 등의 이론수업과 함께 스포츠 현장실습으로 구성된다.
iaspire@newspim.com