국립청소년바이오생명센터, 초등 돌봄 청소년 대상 뇌과학 체험 운영

AI 핵심 요약beta
- 국립청소년바이오생명센터가 7일 뇌과학 체험을 운영했다.
- 초등 돌봄 청소년에게 뇌 모형 만들기와 강연을 했다.
- 센터는 과학을 친숙하게 배우는 계기였다고 밝혔다.
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'찾아가는 과학강연' 통해 일상 연결된 뇌의 역할 학습
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립청소년바이오생명센터는 '2026년 찾아가는 과학강연' 사업의 일환으로 초등 돌봄 청소년을 대상으로 뇌과학 체험 프로그램 '뇌뇌뇌: 뇌과학자와 뇌를 만들며 들어보는 뇌과학 이야기'를 운영했다고 7일 밝혔다.
이번 프로그램은 국립중앙과학관이 주최하고 한국과학관협회가 주관하는 '2026년 찾아가는 과학강연' 사업의 하나로 마련됐다.
청소년들이 뇌과학을 쉽고 흥미롭게 이해하고 과학자와의 직접적인 소통과 체험활동을 통해 과학에 대한 관심과 탐구심을 키울 수 있도록 기획됐다.
프로그램은 현직 뇌과학자의 강연과 뇌 모형 만들기 체험으로 진행됐다. 참가 청소년들은 뇌 모형을 직접 제작하며 뇌의 주요 구조와 기능을 살펴보고, 기억과 학습, 감정, 신체 활동 등 일상과 밀접한 뇌의 역할을 배웠다.
강연에서는 일상 속 사례를 활용해 뇌과학 원리를 알기 쉽게 설명하고 질문과 체험활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 운영했다.
센터는 이를 통해 청소년들이 과학이 일상생활과 연결돼 있음을 이해하고 과학을 친숙하게 접하는 계기가 됐다고 설명했다.
김성학 국립청소년바이오생명센터 원장은 "이번 찾아가는 과학강연이 청소년들에게 과학자를 만나고 직접 체험하는 의미 있는 경험이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 교육 프로그램을 통해 청소년들이 과학에 대한 관심과 호기심을 키울 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com