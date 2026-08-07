익산시, K-문화도시 민간협력 강화...관광 활성화 추진

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 문화나눔뿌리와 협약했다.
- 지역 문화·관광 활성화 협력체계를 구축했다.
- 익산시가 민간 네트워크로 관광객 유치에 나섰다.
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민간 네트워크 활용 관광객 유치 확대 지역 브랜드 가치 제고 기반 마련
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역 역사·문화 자원의 경쟁력을 높이고 K-문화도시 도약을 위한 민간 협력 기반을 마련했다고 7일 밝혔다.
시는 이날 익산시청 소회의실에서 문화나눔뿌리와 '익산시 지역 문화·관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 문화관광 발전을 위한 협력체계를 구축했다.
이번 협약은 익산이 보유한 역사 자원과 관광 콘텐츠를 효과적으로 알리고 민간단체의 네트워크를 활용해 외지 관광객 유치를 확대하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 익산 문화·관광자원 홍보, 지역 축제 및 문화행사 공동 홍보, 문화관광 활성화를 위한 사업 발굴 등에 협력하기로 했다.
특히 문화나눔뿌리는 보유한 인적·물적 네트워크를 활용해 익산의 문화적 매력을 알리고 시의 관광 정책과 연계한 홍보 활동을 추진할 계획이다.
문화나눔뿌리는 익산 향토문화 자료 발굴과 기록, 시민 참여형 문화예술 교육, 단체 간 교류 활동 등을 통해 지역 문화 발전에 기여해 온 비영리 민간단체다.
허대성 문화나눔뿌리 이사장은 "익산의 문화·관광 자원 가치를 널리 알리고 지역 관광 활성화에 도움이 될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
최정호 익산시장은 "익산은 백제 역사와 다양한 문화예술 자원을 가진 매력적인 도시"라며 "민간의 창의적 역량을 더해 익산의 브랜드 가치를 높이고 K-문화도시로 도약하는 기반을 마련하겠다"고 피력했다.
lbs0964@newspim.com