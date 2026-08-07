서울시교육청, 9월 1일자 교원·교육전문직 469명 정기 인사

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 9월 1일자 정기 인사를 단행했다
- 유·초·중·특수 교(원)장 등 469명을 인사했다
- 기본교육과 협력교육 실현에 초점을 맞췄다
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학교 여건·현장 요구 반영 교장·교감·전문직원 임용
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 2026년 9월 1일자로 교(원)장·교(원)감·교육전문직원 정기 인사를 단행했다고 밝혔다.
이번 인사 대상은 유아 35명, 초등 179명, 중등 247명, 특수 8명 등 총 469명이다.
서울시교육청은 정근식 교육감의 서울교육 비전인 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육' 실현에 중점을 두고 인사를 실시했다고 설명했다.
학교와 지역사회, 시민이 유기적으로 협력하는 교육생태계 조성을 위해 공감·협력·소통·청렴성을 갖춘 인재를 발탁했다는 것이다.
교(원)장과 교(원)감 인사에서는 학교별 교육 여건을 우선 고려하고 인사 대상자의 개별 여건을 종합적으로 반영해 교육 성과를 높이는 데 초점을 맞췄다.
특히 현안 해결 등 특별한 역량이 요구되는 학교에는 교육에 대한 열의와 전문성을 갖추고 교육공동체와 적극적으로 소통할 수 있는 교(원)장을 임용했다.
이를 통해 학교 현장의 변화를 이끌고 협력교육을 실현할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
장학관·교육연구관 등 교육전문직원 인사는 협력하며 성장하는 교육공동체 조성과 현장 지원 중심 행정 구현에 초점을 뒀다.
서울시교육청은 교육 현장의 다양한 의견을 균형 있게 반영하고 교육적 성과를 낸 교원과 교육전문직원을 임용했다고 밝혔다.
정근식 서울시교육감은 "이번 인사가 기본교육과 협력교육을 실현하는 원동력이 되길 바라며 이를 위해 서울교육 공동체와 함께 노력하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com