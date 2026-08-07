[인사] 서울시교육청

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 7일 유아·초등·중등·특수 인사를 단행했다.
- 오경미 원장, 황보영 과장 등 교육전문직 50여명을 발령했다.
- 교육장과 국장, 과장, 장학관 등 주요 보직이 대거 바뀌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇유아 교육전문직원 인사
▲서울특별시교육청유아교육진흥원 원장 오경미 ▲서울특별시교육청 유아교육과장 황보영
◇초등 교육전문직원 인사
▲서울특별시중부교육지원청 교육장 이화 ▲서울특별시교육청 학생역량･혁신교육과장 박성기 ▲서울특별시북부교육지원청 교육지원국장 김병노 ▲서울특별시강남서초교육지원청 교육지원국장 김문호 ▲서울특별시동작관악교육지원청 교육지원국장 김은경 ▲서울특별시교육청교육연구정보원 교수학습정보부장 류인철 ▲서울특별시교육청융합과학교육원 기획운영부장 서정석 ▲서울특별시교육청교육연수원 기획평가부장 김대준 ▲서울특별시교육청학생교육원 글로벌문화･언어체험교육원 분원장 문병화 ▲서울특별시교육청 초등교육과 초등교육과정 장학관 장경아 ▲서울특별시교육청 총무과 교육감실 장학관 허영주 ▲서울특별시교육청 학생맞춤지원담당관 지역협력복지 장학관 조대진 ▲서울특별시교육청 교육협력담당관 학부모･시민협력 장학관 정은선 ▲서울특별시교육청 초등교육과 생태･환경교육 장학관 박주원 ▲서울특별시교육청 학생역량･혁신교육과 혁신교육 장학관 김지용 ▲서울특별시강서양천교육지원청 교육장 라향숙 ▲서울특별시서부교육지원청 초등교육지원과장 김형식 ▲서울특별시중부교육지원청 초등교육지원과장 한광현 ▲서울특별시강동송파교육지원청 초등교육지원과장 김정원 ▲서울특별시동작관악교육지원청 초등교육지원과장 박순엽 ▲서울특별시교육청 학생맞춤지원담당관 대안교육·학교밖청소년지원 장학관 김혜경 ▲서울특별시남부교육지원청 학생맞춤협력과장 황영호 ▲서울특별시동작관악교육지원청 학교생활교육과장 김혜영 ▲서울특별시성북강북교육지원청 학교생활교육과장 이준호
◇중등 교육전문직원 인사
▲서울특별시북부교육지원청 교육장 정동회 ▲서울특별시성동광진교육지원청 교육장 정순미 ▲서울특별시교육청 창의미래교육과장 김영일 ▲서울특별시교육청 중등교육과장 이건복 ▲서울특별시동부교육지원청 교육지원국장 최정례 ▲서울특별시교육청 중등교육과 중등교육과정팀 장학관 김은주 ▲서울특별시교육청 민주시민교육과 생활교육팀 장학관 서정현 ▲서울특별시교육청교육연수원 원장 채영이 ▲서울특별시서부교육지원청 교육장 여미성 ▲서울특별시강남서초교육지원청 교육장 김영선 ▲서울특별시교육청 진로직업교육과 과장 조현철 ▲서울특별시교육청교육연구정보원 교육과정진로진학부 부장 정나미 ▲서울특별시교육청융합과학교육원 교육연수부 부장 한상준 ▲서울특별시중부교육지원청 교육지원국장 남석현 ▲서울특별시강동송파교육지원청 교육지원국장 김도건 ▲서울특별시강서양천교육지원청 교육지원국장 이임순 ▲서울특별시성북강북교육지원청 교육지원국장 양정순 ▲서울특별시교육청 중등교육과 고교학점제지원센터 장학관 이형주 ▲서울특별시교육청 중등교육과 중등인사팀 장학관 인선호 ▲서울특별시교육청 진로직업교육과 직업교육팀 장학관 조경숙 ▲서울특별시교육청 진로직업교육과 취업지원팀 장학관 허선영 ▲서울특별시교육청 체육건강예술교육과 예술교육팀 장학관 황은숙 ▲서울특별시교육청교육연구정보원 교육정책연구소 부소장 김지영 ▲서울특별시남부교육지원청 학교생활교육과장 심은정 ▲서울특별시중부교육지원청 중등교육지원과장 이선희 ▲서울특별시중부교육지원청 학생맞춤협력과장 옥동훈 ▲서울특별시성동광진교육지원청 학생맞춤협력과장 김지민
◇특수 교육전문직원 인사
▲서울특별시교육청 특수교육과 특수교육기획 장학관 박재우
hyeng0@newspim.com