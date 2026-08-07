완주군, 수의계약 총량제 개편 시행...계약행정 공정성 강화

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 7일 수의계약 총량제 개편안을 시행하기로 했다
- 군은 64개 업체 설문을 반영해 참여 기회 확대에 나섰다
- 공사 한도는 본청 2억원·사업소 1억원으로 조정했다
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64개 업체 설문조사 결과 개편 필요 84%...지역경제 활성화 기대
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 수의계약 총량제 운영 성과와 현장 의견을 반영해 지역업체 참여 기회를 확대하는 제도 개편안을 시행한다고 7일 밝혔다.
군은 지난달 27일부터 지난 5일까지 관내 업체와 관련 단체를 대상으로 수의계약 총량제 설문조사를 실시했으며 64개 업체가 만족도와 제도 개선 방향 등 12개 항목에 온라인 익명 방식으로 참여했다.
조사 결과 참여 업체의 74%가 제도를 잘 알고 있다고 답했고 제도의 합리성에 대해서는 59%가 긍정적으로 평가했다. 반면 34%는 합리성이 부족하다고 응답해 군은 지역업체 참여 기회를 더욱 확대하기로 했다.
또한 응답 업체의 84% 이상이 제도 개편이 필요하다고 답했으며 기관별 차등 제한을 적용한 총액·건수 제한 방식을 선호하는 것으로 나타났다.
군은 설문 결과와 부서 의견을 반영해 공사 분야 수의계약 한도를 본청 2억원, 사업소 1억원으로 정하고 읍·면은 연 3회로 제한하는 한편 연간 수의계약 총액은 업체당 3억 원으로 운영할 계획이다.
유희태 완주군수는 "수의계약 총량제 운영으로 지역업체의 참여 기회가 실질적으로 확대되는 성과를 확인했다"며 "앞으로도 투명하고 공정한 계약행정을 통해 지역업체의 체감 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.
완주군은 특정 업체 편중을 방지하고 지역업체를 우선 지원하기 위해 2022년 8월부터 수의계약 총량제를 운영하고 있다.
lbs0964@newspim.com