의왕시 '제81주년 광복절 경축식' 15일 개최..."순국선열 숭고한 희생 기려"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 15일 제81주년 광복절 경축식을 연다.
- 시청 대회의실서 300여 명이 광복 의미를 되새긴다.
- 의왕시는 유공자 예우와 보훈문화 확산을 다짐했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 제81주년 광복절을 맞아 오는 15일 오전 10시 시청 대회의실에서 순국선열과 독립유공자의 숭고한 희생을 기리기 위한 경축식을 개최한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 경축식에는 광복회원과 보훈단체 회원, 지역 유관 기관장 및 사회단체장, 시민 등 300여 명이 참석해 광복의 역사적 의미를 되새기고 나라사랑 정신을 공유할 예정이다.
행사는 의왕시립소년소녀합창단의 식전 공연을 시작으로 기념사, 유공자 표창, 경축사, 축하공연, 만세삼창 순으로 진행된다.
시는 이번 경축식을 통해 독립유공자와 유족에 대한 예우를 표하는 한편, 지역사회 내 보훈문화를 확산하고 시민 화합의 계기를 마련한다는 방침이다.
김성제 의왕시장은 "광복은 우리 민족이 스스로 지켜낸 자랑스러운 역사이자 미래세대에 반드시 계승해야 할 소중한 가치"라며 "제81주년 광복절을 맞아 순국선열들의 숭고한 희생과 헌신을 기억하고 시민 모두가 자유와 평화의 가치를 함께 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com