AI 핵심 요약beta
- 8월 13일 쥐·소·호랑이띠 운세가 제시됐다.
- 용·뱀띠는 일과 재물운이 좋겠다고 했다.
- 개·돼지띠는 여유와 우선순위가 중요하다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 13일(목요일·음력 7월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 눈물 닦아 줘야할 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 소식이 실려 오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 두꺼비 재물 복이 들어오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 많은 이익이 생길 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 성공의 열매 맛을 보겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 뜻을 굽히지 않으면 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사람 문제로 곤란을 겪을 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 처음 마음 먹은 대로 일을 만들어 가는 좋겠다.