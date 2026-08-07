'교과서 밖 수학 여행'...대전수학문화관, 학생 탐구동아리 체험부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전수학문화관이 7일 학생 주도형 수학체험 운영을 밝혔다.
- 학생 수학탐구동아리 부스는 12월까지 매주 토요일 20회 열린다.
- 순환소수·피타고라스 등 체험으로 수학 흥미를 높인다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전교육정보원 부설 대전수학문화관이 학생들이 학교에서 익힌 수학 개념을 직접 체험 프로그램으로 구성해 시민들과 공유하는 학생 주도형 수학문화 프로그램을 운영한다.
7일 수학문화관에 따르면 지역 초·중·고등학교 학생들이 활동하는 '학생 수학탐구동아리 체험부스 프로그램'을 오는 12월까지 매주 토요일 총 20회 진행한다.
체험부스는 수학문화관 1층 로비에서 운영하며, 방문객 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.
이번 프로그램은 학생들이 교과 과정에서 배운 수학 원리를 다양한 만들기와 체험활동으로 재구성해 시민들에게 쉽고 재미있게 전달하는 데 의미가 있다.
동아리 학생들은 부스 기획부터 운영, 체험 안내와 원리 설명까지 전 과정을 직접 맡으며 수학적 사고력과 문제 해결력, 의사소통 역량을 함께 키우게 된다.
관람객들도 체험 중심 활동을 통해 생활 속 수학 원리를 자연스럽게 이해하고 수학에 대한 흥미와 자신감을 높일 수 있다.
체험부스에서는 순환소수를 활용한 키링 만들기, 디폼블록으로 도형 만들기, 피타고라스 정리 키링 만들기, 무게중심 스피너 만들기, 황금비를 활용한 키링 만들기 등 다양한 프로그램이 운영된다.
체험에 참여한 한 학생은 "직접 만들고 체험하는 과정이 즐거웠고 어렵게만 느껴졌던 수학을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있었다"며 "친구들과 함께 활동하며 수학이 더 친숙하게 느껴졌다"고 소감을 전했다.
체험부스를 운영한 한 학생도 "체험에 참여한 학생들이 즐겁게 활동하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"며 "부스를 준비하고 체험자들에게 수학 원리를 설명하는 과정에서 나도 수학을 더 깊이 이해하고 성장할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.
이영주 원장은 "학생 수학탐구동아리 체험부스 프로그램은 운영 학생과 체험자 모두가 수학을 배우는 것을 넘어 직접 설명하고 함께 소통하며 성장하는 학생 주도형 프로그램"이라며 "앞으로도 학생들이 스스로 기획하고 참여하는 다양한 수학 체험 프로그램을 확대해 수학에 대한 흥미와 창의적 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com