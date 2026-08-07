단양군 영춘정수장 현대화사업 순항…공정률 80%·연내 준공

AI 핵심 요약beta
- 충북 단양군이 영춘정수장 현대화사업을 추진했다.
- 총사업비 127억6000만원 투입해 공정률 80%를 기록했다.
- 나노필터 도입으로 수돗물 품질 개선해 12월 준공한다.
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수돗물 경도 낮춰 물맛·수질 향상…안정적 급수 기반 구축
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 총사업비 127억6천만 원을 투입해 추진 중인 영춘정수장 현대화사업이 공정률 80%를 기록하며 연내 준공을 앞두고 있다.
노후 정수시설을 전면 개선하고 나노필터(N/F) 여과막 공정을 도입해 영춘지역 주민들에게 더욱 깨끗하고 안전한 수돗물을 안정적으로 공급할 기반을 마련한다는 계획이다.
영춘면 백자리 영춘정수장은 하루 1700㎥ 규모의 시설로 이번 사업을 통해 침전·여과·정수·배출수 처리시설 등 주요 정수시설 전반을 현대화한다.
특히 나노필터 여과막 공정을 적용해 수돗물 경도를 기존 150mg/L에서 80mg/L 수준으로 낮춰 물맛과 수질을 개선하고 생활용수 사용의 불편도 줄일 것으로 기대된다.
군은 2023년 6월 사업에 착수해 지반조사와 지장물 이설, 관리동 철거 등 사전 공정을 마친 뒤 정수지 구조물과 건축, 기계설비 설치 등을 추진해 현재 공정률 80%를 달성했다.
군은 앞으로 완속여과지 신설과 기존 정수지동 리모델링, 기계·전기설비 점검 및 시운전을 거쳐 오는 12월 사업을 준공할 계획이다.
군 관계자는 "영춘정수장 현대화사업은 주민 생활과 직결되는 수돗물의 안전성과 품질을 높이는 핵심 사업"이라며 "마지막 공정까지 철저히 관리해 군민들이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물 공급 기반을 구축하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com