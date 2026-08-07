의정부음악도서관, '임진모×오상익 세대공감 K팝 이야기' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부음악도서관이 다음 달 4일 임진모·오상익 토크콘서트를 연다
- 경기도 독서문화 진흥 사업의 명사강연 프로그램으로 마련했다
- 참여 신청은 8월 20일 오전 10시부터 누리집서 선착순 받는다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부음악도서관은 다음 달 4일 음악도서관 뮤직홀에서 대중음악 평론가 임진모와 강연 평론가 오상익을 초청해 '임진모×오상익 세대공감 케이팝(K팝) 이야기 공연(토크콘서트)'를 연다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 2026년 경기도 독서문화 진흥 사업의 일환으로 추진되는 '이어가기(릴레이) 명사강연' 프로그램에 의정부음악도서관이 선정되면서 마련됐다.
임진모 평론가와 오상익 오간지프로덕션 대표가 케이팝을 주제로 이야기를 나누는 참여형 강연으로 세대 간 공감과 소통을 이끄는 프로그램으로 진행된다.
참여 신청은 8월 20일 오전 10시부터 의정부음악도서관 누리집에서 선착순으로 받는다. 자세한 내용은 누리집 공지사항을 확인하거나 음악도서관으로 문의하면 된다.
도서관 관계자는 "이번 이야기 공연(토크콘서트)이 케이팝(K팝)이라는 공통의 문화 제작물(콘텐츠)을 통해 세대 간 이해와 공감을 넓히고 시민들이 음악과 독서를 함께 즐기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 시민들의 문화 향유 기회를 확대할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com