안양시, 도심 도로 살수차 집중 운행..."도시열섬 완화·피해 예방 총력"

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 7일 폭염 대응 살수차를 가동했다.
- 지난달 27일부터 도로 온도 저감에 나섰다.
- 폭염특보 해제 때까지 운행을 이어가겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 연일 지속되는 폭염에 대응하기 위해 관내 주요 간선도로와 유동인구가 많은 구간을 중심으로 살수차를 가동하고 있다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 이번 살수 작업은 폭염으로 상승한 도로 노면 온도를 낮춰 아스팔트 연화 현상과 변형을 예방하고 시민들의 온열질환 발생을 막기 위해 지난달 27일부터 본격적으로 실시되고 있다.
시는 하루 중 기온이 가장 높게 치솟는 오전 9시부터 오후 4시까지 살수차를 집중 운행하고 있다.
투입 차량은 시 소유 8t(톤) 살수차 2대와 민간 임차 16t 살수차 3대 등 총 5대로 각 도로의 차량 통행량과 주변 환경, 인구 밀집도 등을 고려해 노선별로 하루 1~2회 탄력적으로 운행 중이다.
시는 살수 작업 중 발생할 수 있는 미끄럼 사고를 예방하기 위해 적정 살수량을 유지하는 한편 교통 흐름에 방해가 되지 않도록 저속 안전운행을 시행하고 있다.
도로 살수차 운행은 폭염특보가 해제될 때까지 기상 상황을 모니터링하며 지속할 방침이다.
최대호 안양시장은 "폭염이 장기화되는 동안 살수차를 지속적으로 가동해 도로 노면 온도를 낮추고 시민들이 체감하는 더위를 줄이겠다"며 "시민들이 안전하게 도로와 시설을 이용할 수 있도록 폭염 대응에 만전을 기하겠다"고 말했다.
안양시는 오는 9월 말까지 폭염대책기간을 운영한다. 무더위 쉼터, 스마트 버스정류장, 이동노동자 쉼터 운영과 함께 드론을 활용한 온열질환 예방 계도 방송을 실시하는 등 다각적인 폭염 저감 대책을 추진하고 있다.
이와 함께 독거노인 등 건강 취약계층과 옥외 근로자를 대상으로 안부 확인 및 대응 물품 지원을 병행하고 있다.
1141world@newspim.com