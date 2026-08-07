전북도, 공공기관 2차 이전 총력전...균형성장·미래산업 구축 '촉구'

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 7일 2차 공공기관 이전 반영을 촉구했다
- 이원택 지사는 금융·농생명·첨단산업 기관 이전을 요구했다
- 도는 정부·국회 공조로 유치 전략을 총력 추진한다
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국토부 정책협의·국회 공조 지속 혁신도시 기반 맞춤형 유치전략 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 정부의 2차 공공기관 이전계획 발표를 앞두고 국가균형성장 실현과 지역 미래성장동력 확보를 위해 전북의 핵심 요구를 정부 계획에 반영해 줄 것을 촉구했다고 7일 밝혔다.
이원택 도지사는 이날 "2차 공공기관 이전은 국가균형성장을 완성하고 지역의 미래 성장동력을 확보하기 위한 핵심 국가정책"이라며 "금융, 농생명, 미래첨단산업 기반을 갖춘 전북은 준비된 지역인 만큼 관련 기관 이전이 반드시 포함돼야 한다"고 강조했다.
이어 "172만 도민의 염원을 담아 정부와 국회에 전북의 목소리를 전달하고 공공기관 이전의 본래 취지인 국가균형성장 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 역설했다.
앞서 이 지사는 지난달 22일 국토부 장관을 만나 혁신도시의 수용 여건과 금융, 농생명, 미래첨단산업 경쟁력을 설명하며 2차 공공기관 이전계획에 전북의 핵심 요구를 반영해 줄 것을 건의했다.
전북은 국민연금공단을 중심으로 한 금융도시 기반과 농생명 혁신클러스터, 새만금 미래산업 및 첨단제조 역량을 바탕으로 국가균형성장을 이끌 산업 경쟁력을 갖추고 있으며 혁신도시와 연계한 기관 수용 기반과 정주 여건도 지속적으로 확충하고 있다.
도는 정부 발표 전까지 국토교통부 등 관계 부처와 정책 협의를 이어가고 대정부 건의와 국회 공조를 강화하는 한편 이전 대상 기관별 맞춤형 유치 전략과 수용 여건 보완을 병행해 전북의 요구가 정부 계획에 반영될 수 있도록 총력 대응할 방침이다.
이원택 전북지사는 "전북은 공공기관 이전을 맞이할 준비를 마쳤다"며 "정부 계획 확정부터 실제 이전 완료까지 모든 행정역량을 집중해 전북의 몫을 반드시 확보하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com