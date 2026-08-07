대전·세종·충남, 주말도 '찜통더위'…토요일 최대 40㎜ 소나기

AI 핵심 요약beta
- 대전·세종·충남은 8일 낮 35도 안팎 무더위가 이어졌다.
- 8일 낮 대전·세종·충남 곳곳에 5~40㎜ 소나기가 내렸다.
- 기상청은 주말 내내 폭염과 열대야에 주의를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남은 이번 주말에도 낮 기온이 35도 안팎까지 오르는 무더위가 이어지는 가운데 토요일에는 곳곳에 소나기가 내리겠다.
7일 대전지방기상청에 따르면 현재 대전과 세종, 충남 대부분 지역에는 폭염경보가, 보령 도서지역에는 폭염주의보가 내려져 있다.
토요일인 8일 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 34~36도로 예상된다. 대전과 세종, 홍성은 낮 기온이 36도까지 오르겠다.
이날 오후 12시부터 6시 사이 대전·세종·충남에는 5~40㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 비가 내릴 때는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고, 지역에 따라 강수량 차이가 크게 나타날 전망이다.
소나기가 내리는 동안 기온이 잠시 내려가겠지만 비가 그친 뒤 습도가 높아지면서 다시 무더워질 것으로 보인다.
일요일인 9일 아침 최저기온은 23~25도, 낮 최고기온은 32~35도로 예보됐다. 대전과 세종, 홍성의 낮 최고기온은 34도 안팎이다.
밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야도 당분간 이어질 전망이다. 현재 대전과 세종 남부, 계룡을 제외한 충남 대부분 지역에는 열대야주의보가 발효 중이다.
대전기상청 관계자는 "주말에도 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르겠다"며 "낮 시간대 야외활동을 줄이고 충분히 수분을 섭취해야 한다"고 당부했다.
nn0416@newspim.com