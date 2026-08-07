금산군, 전기차 40대 추가 지원…10일부터 보조금 접수

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 7일 전기승용차·승합차 구매비를 지원한다고 밝혔다.
- 승용차 35대와 승합차 5대 등 40대를 지원한다.
- 승합차는 10일, 승용차는 14일부터 11월 30일까지 접수한다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 하반기 전기승용차와 전기승합차 구매 비용을 지원한다고 7일 밝혔다.
지원 물량은 전기승용차 35대와 전기승합차 5대 등 모두 40대다. 신청은 승합차가 오는 10일, 승용차는 14일부터 시작되며 11월 30일까지 접수한다.
다만 확보된 예산이 모두 소진되면 사업이 조기에 종료될 수 있으며 집행 상황에 따라 차종별 지원 대수도 달라질 수 있다. 신청 대상은 접수일 기준 금산군에 2개월 이상 주소를 둔 개인과 법인, 공공기관 등이다.
구매 희망자는 자동차 제조·판매사와 계약을 체결하면 된다. 이후 판매사가 무공해차 구매보조금 지원시스템을 통해 신청하고, 대상자 선정과 차량 출고·등록을 마친 뒤 보조금이 업체에 지급된다.
세부 지원 금액과 신청 자격은 금산군청 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다.
군 관계자는 "전기자동차 보급을 늘려 미세먼지를 줄이고 탄소중립 실현에 기여하겠다"며 "예산 상황에 따라 접수가 조기에 마감될 수 있다"고 말했다.
gyun507@newspim.com