시흥시, AI 기반 일자리 플랫폼 상담창구 서비스 본격 운영

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 7일 AI 일자리 플랫폼을 본격 운영했다.
- 시는 시흥일자리온과 AI 상담창구를 연계했다.
- 구직 맞춤형 상담으로 일자리 복지를 강화했다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시민 누구나 쉽고 편리하게 일자리를 찾을 수 있도록 인공지능(AI) 기반 일자리 플랫폼 '시흥일자리온'과 AI 상담창구 서비스를 본격 운영하고 있다고 7일 밝혔다.
시는 지난 7월부터 누리집을 통해 서비스에 들어간 '일자리온'은 구직자의 경력과 희망 직무를 정밀 분석해 가장 적합한 일자리 정보를 맞춤형으로 제공한다.
시는 이와 함께 고용노동부의 '잡케어(Job Care)' 시스템을 연계한 AI 상담창구의 심층상담도 병행하고 있다. 구직자의 직무역량과 경력, 희망 직종을 종합적으로 진단해 개인별 맞춤형 취업 컨설팅과 일자리 매칭을 지원하는 것이 핵심이다.
실제로 지난 7월 플랫폼 오픈 이후 총 225건의 이용 실적 가운데 29건이 일자리센터 AI 상담창구의 심층상담 컨설팅으로 이어졌다. 시는 이를 통해 초기 상담부터 심층 컨설팅까지 유기적으로 연결되는 구직자 맞춤형 AI 기반 일자리 모델을 다져가고 있다.
시흥시는 앞으로도 디지털 기반 서비스와 대면 상담을 긴밀히 결합해 청년, 중장년, 경력보유 여성 등 계층별 특성에 맞는 편리한 일자리 환경을 지속해서 조성할 방침이다.
홍승일 시흥시 경제국장은 "구직자들이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 일자리 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "'시흥일자리온'과 'AI 상담창구'를 시민의 일상에 빠르게 안착시켜 더 많은 시민이 체감할 수 있는 일자리 복지를 실현해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com