안산시 '하반기 중·고생 교복 나눔 행사' 22~23일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 22일부터 23일까지 교복나눔행사를 연다
- 사용하지 않는 교복을 기증받아 세탁·분류 후 저렴히 판매한다
- 판매수익 전액은 관내 저소득 가정 학생 장학금으로 지원된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 22일부터 23일까지 이틀간 산업지원본부 내 교복 상설매장에서 '2026년 하반기 중·고생 교복 나눔 행사'를 개최한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 교복 나눔 행사는 사용하지 않는 교복을 기증받아 필요한 학생들에게 저렴한 가격으로 판매하고 수익금을 기부해 나눔과 환경 보전을 실천하기 위해 지난 2013년부터 이어져 온 지역 명예 사업이다.
이번 행사는 안산소비자단체협의회가 주최하고 한국여성소비자연합 안산지부가 주관한다. 신학기를 앞둔 학생과 학부모의 가계 경제적 부담을 덜고 자원순환 문화 확산과 이웃사랑을 실천하기 위해 마련됐다.
행사 현장에서는 와이셔츠, 블라우스, 바지, 치마, 가디건, 생활복 등이 판매된다. 기증받은 교복은 철저한 세탁과 분류 과정을 거쳐 지역 내 중·고등학생들에게 저렴한 가격으로 제공될 예정이다.
안산시는 교복 재사용을 통해 자원 낭비를 줄이고 탄소중립 및 환경 보호에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 이번 행사를 통한 판매 수익금 전액은 관내 저소득 가정 학생들을 위한 장학금과 지원금으로 사용될 방침이다.
이민근 안산시장은 "교복 나눔 행사는 건전한 소비문화와 자원 재사용을 실천하고 지역 학생들을 위한 따뜻한 장학 지원으로 이어지는 매우 의미 있는 행사"라며 "많은 학부모와 학생들이 관심을 가지고 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com