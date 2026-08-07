"미래 인재 시험대 올랐다"…부산시 '제16회 부산로봇경진대회' 개막

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 8일부터 9일까지 벡스코와 동명대에서 부산로봇경진대회를 개최했다.
- 초중고대 260팀 503명이 10개 종목에서 로봇·AI·자율주행·해양로봇 기술을 겨뤘다.
- 지역 특화 종목과 전문가 강연·체험을 마련해 청소년 창의력 함양과 가족 참여를 유도했다.
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가족 참여 프로그램·전문가 강연
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 로봇 인재들이 AI와 자율주행, 해양로봇까지 총망라한 기술 경연을 위해 부산에 모인다.
시는 8일부터 9일까지 이틀간 벡스코와 동명대학교에서 초·중·고·대학생 260팀이 참가하는 '2026 제16회 부산로봇경진대회'를 개최한다고 7일 밝혔다.
올해 대회에는 초등부 5개, 중·고등부 4개, 대학부 1개 등 10개 종목이 마련됐고 260팀 503명이 로봇 제작과 프로그래밍, 인공지능 기술을 겨룬다.
초등부는 로봇컬링, 로봇공성전, 로봇방탈출, 초등해커톤, 부산에코델타시티 스마트 리빙로봇 챌린지로 진행한다.
중·고등부는 인공지능 사물인터넷 산업현장 로봇 메이커톤, 부산항 스마트 물류로봇 챌린지, 인공지능 로봇창작, 인공지능 자율주행 자동차 종목으로 구성했다.
대학부에서는 해양로봇챌린지를 진행하며 우수 참가자에게는 부산시장상과 부산시교육감상 등을 수여한다.
초등부와 중·고등부에 부산의 지역 특성을 반영한 종목을 새로 넣어 생활 문제 해결과 항만 물류 현장을 로봇으로 체험하도록 했다. 대회 기간에는 로봇 전문가 강연과 전시, 체험 프로그램도 함께 운영한다.
부산대 이승준 교수가 이끄는 자율로봇 및 인공지능 연구실은 로보컵 우승 로봇 '아누비스Ⅱ'를 전시하고 '로보컵 우승 스토리'를 주제로 강연한다.
개막식은 8일 오전 10시 30분 벡스코 제2전시장에서 열린다.
박동석 첨단산업국장은 "이번 대회가 청소년의 창의적 사고력을 함양하는 현장 체험의 장이 될 것"이라며 "체험 종목은 가족 모두가 로봇을 자연스럽게 접하고 이해할 좋은 기회가 될 것이다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com