서울시, 외국인 관광객 유치 위한 '우수 서울스테이' 18곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 서울시와 서울관광재단이 7일 우수 서울스테이 18곳을 선정했다
- 48곳이 지원했고 안전·위생·상생을 중점 평가했다
- 선정 업체에는 최대 500만원과 홍보 지원을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시와 서울관광재단은 서울의 개성과 지역 특색을 담은 숙박시설 18곳을 '2026 우수 서울스테이'로 선정했다고 7일 밝혔다.
'서울스테이'는 외국인관광 도시민박업과 한옥체험업의 등록을 활성화하고 운영 역량을 높이기 위해 서울시가 추진하는 지원사업이다. 현재 약 803개 업체가 등록돼 운영 중이다.
올해 우수 서울스테이 공모에는 총 48곳이 지원했다. 서울시는 1차 서류평가와 2차 전문가 현장평가를 거쳐 외국인관광 도시민박업 10곳과 한옥체험업 8곳 등 총 18곳을 최종 선정했다.
현장평가에서는 숙박·관광·안전 분야 전문가 4명이 서류평가를 통과한 30곳을 직접 방문해 시설 및 위생, 안전관리, 고객서비스, 인근 주민 불편 예방 노력 등을 종합적으로 살폈다.
특히 올해는 안전과 지역 주민과의 상생을 고려한 '지속 가능한 숙소'를 발굴하기 위해 안전·소방 관련 평가 비중을 확대했다. 안전 전문가를 현장평가에 참여시키고 시설 안전관리가 미흡한 경우 감점하는 항목도 새롭게 도입했다.
선정된 숙박시설에는 도심에서 한국적인 정취를 경험할 수 있는 '사적인'과 호스트와 일상을 나눌 수 있는 '흑석함께집 비엔비' 등이 포함됐다.
서울시는 선정 업체에 인테리어 개선과 안전시설 보강 등에 사용할 수 있는 최대 500만원의 사업비를 지원한다. 서울시·서울관광재단 관광마케팅 사업과 연계한 참여 기회를 제공하고 사회관계망서비스(SNS)를 통한 홍보·마케팅도 지원할 예정이다.
조성호 관광체육국장은 "최근 지역 주민처럼 하루를 보내는 생활밀착형 관광 수요가 증가하면서 외국인관광 도시민박업과 한옥체험업이 서울의 다양한 매력을 경험할 수 있는 숙박 형태로 주목받고 있다"며 "서울만의 개성과 안전성을 갖춘 우수 숙박시설을 지속적으로 발굴하고 지원하겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com