생활공간 찾아가는 '게릴라 버스킹'…경기도, 독서문화 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 7일 도민 생활공간 찾아가는 독서문화 프로그램 '게릴라 버스킹'을 운영한다고 밝혔다.
- 7월부터 11월까지 도서관·병원·복지관 등에서 공연·북큐레이션 등 총 24회 문화예술 프로그램을 진행한다.
- 정보취약계층 대상 맞춤 운영으로 문화격차 해소에 나서며, 세부 일정은 각 시군 도서관과 경기도서관 누리집에서 조율·안내한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 공공도서관을 비롯해 병원, 복지관 등 도민의 일상 공간을 직접 찾아가 책과 공연을 함께 선보이는 독서문화 프로그램 '게릴라 버스킹'을 운영하고 있다고 7일 밝혔다.
도에 따르면 버스킹은 길거리나 공원 등 공공장소에서 펼쳐지는 자유공연을 뜻한다. 경기도의 '게릴라 버스킹'은 도서관뿐만 아니라 복지관, 장애인학교, 병원, 지역아동센터 등 다양한 생활공간을 찾아가 책, 공연, 북큐레이션을 함께 제공하는 참여형 독서문화 진흥사업이다.
평소 책을 접할 기회가 상대적으로 적었던 도민들이 공연과 체험을 통해 자연스럽게 독서를 즐길 수 있도록 기획됐다.
이번 프로그램은 지난 7월부터 오는 11월까지 총 24회에 걸쳐 진행된다. 지난 7월에는 연천도서관과 동두천 두드림장애인학교 등 2곳에서 독서 마술공연이 열려 총 100여 명이 참여하며 호응을 얻었다.
8월에는 다채로운 장르의 문화예술 프로그램이 이어진다. 주요 프로그램은 ▲5일 파주시 운정다누림복지관 ▲8일 여주시 여주기적의도서관 ▲22일 오산시 소리울도서관 ▲26일 양주시 국군양주병원 등이다.
이 기간 클래식 공연, 밴드 라이브 공연, 북토크콘서트 등이 순차적으로 개최될 예정이다.
특히 동두천시, 파주시, 광주시, 용인시 등 일부 지자체에서는 장애인학교, 복지관, 특수학교, 사회복지단체 등 평소 도서관 이용이 어려운 정보취약계층을 대상으로 프로그램을 집중 운영해 문화 격차 해소에 나선다.
윤명희 경기도서관장은 "인공지능(AI)이 일상화될수록 책을 통해 생각을 기르고 사람과 사람을 연결하는 도서관의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "게릴라 버스킹을 통해 도민이 일상 가까이에서 책과 공연을 함께 즐기고 독서를 새로운 문화경험으로 만날 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
세부 주제와 일정은 각 지역의 수요와 공간 여건에 따라 도서관별로 조율해 운영된다. 자세한 사항은 각 시·군 도서관 또는 경기도서관 누리집 평생독서 메뉴의 '경기도 독서문화진흥' 게시판에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com