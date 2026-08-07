경기도, 여름 휴가철 '물가안정 특별대책기간' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 7일 여름 휴가철 물가안정 특별대책기간을 운영했다
- 시군·상인회·소비자단체 합동점검반을 꾸려 피서지 주변 음식점·숙박업소 가격·원산지 표시를 집중 점검했다
- 경기도는 바가지요금·불법 자릿세·외국인 차별요금 단속과 신고체계를 가동해 신뢰받는 관광환경 조성에 힘썼다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 여름 휴가철을 맞아 도내 주요 피서지를 중심으로 이달 말까지 '물가안정 특별대책기간'을 운영하고 현장 점검에 총력전을 펼친다.
경기도는 시군과 긴밀히 협력해 휴가철 일시적 가격 인상과 바가지요금 등 불공정 상행위를 예방하고 건전한 상거래 질서를 확립하기 위해 이번 점검을 추진한다고 7일 밝혔다.
도에 따르면 이를 위해 시군별로 지역상인회 및 소비자단체와 합동점검반을 편성했다. 주요 피서지 주변 음식점과 숙박업소를 대상으로 ▲가격표시제 이행 여부 ▲판매가격 과다 인상 여부 ▲원산지 표시 준수 여부 등을 집중적으로 들여다본다.
특히 도는 이용자 불편을 초래하는 고질적인 바가지요금 사례를 타깃으로 삼았다.
중점 단속 대상은 ▲해수욕장·계곡 등 공유지 내 불법 평상 설치 및 자릿세 징수 행위 ▲메뉴판에 없는 음식을 제공한 뒤 별도 계산을 요구하는 행위 ▲외국인 대상 차별 가격 적용 행위 등이다.
피해를 최소화하기 위해 상시 신고 체계도 가동한다. 경기도 콜센터와 한국관광공사 관광불편신고센터를 통해 피해 신고를 접수하고 현장조사와 관계기관 공조를 거쳐 신속하게 처리할 방침이다.
앞서 경기도는 지난달 30일 안산시 구봉도를 방문해 여름철 물가안정 실태를 현장 점검했다. 이날 권주성 경기도 경제기획관은 구봉도 상인회장 및 안산시 소상공인지원장 등과 만나 지역 상권 현황을 살피고 숙박업소 운영 애로사항을 청취했다.
권주성 경제기획관은 "휴가철 물가안정은 관광객의 만족도를 높이고 지역경제의 신뢰를 높이는 중요한 요소"라며 "안산시와 상인회를 중심으로 적정 가격 유지와 자율적인 가격 안정 활동에 적극 앞장서 주시길 바란다"고 당부했다.
경기도는 휴가철 종료 시까지 주요 피서지 물가 동향을 상시 모니터링하는 한편 유관기관 및 단체와의 협력을 강화해 신뢰받는 관광 환경 조성에 총력을 기울일 계획이다.
1141world@newspim.com