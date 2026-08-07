서울경제진흥원, 2026 썸머서울콘 개최…힙합 공연·인플루언서 토크쇼

AI 핵심 요약beta
- 서울경제진흥원은 7일 22일부터 25일까지 DDP에서 2026 썸머서울콘을 개최한다고 밝혔다
- 22일 힙합 파티와 플리마켓 등 시민 대상 야외 공연·이벤트를 진행한다
- 23일부터 25일까지 토크쇼·네트워킹과 우수 콘텐츠 시상 등 인플루언서 프로그램을 운영한다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서울경제진흥원(SBA)은 오는 22일부터 25일까지 나흘간 동대문디자인플라자(DDP) 일대에서 '2026 썸머서울콘(SUMMER SEOULCON)'을 개최한다고 7일 밝혔다.
'썸머서울콘'은 매년 연말 열리는 인플루언서 박람회 '서울콘'의 여름 시즌 행사로 '뷰티풀라이프인서울'과 연계해 열린다.
행사 첫날인 22일에는 오후 4시 30분부터 오후 9시까지 DDP 어울림광장 야외무대에서 시민 누구나 무료로 관람할 수 있는 '썸머서울콘 힙합 파티'가 열린다.
무대에는 CHANXER, DNOPF, JAESUNG이 디제잉 공연을 선보이며, 마브, 기원, 기리보이, 릴보이가 힙합 라이브 공연을 펼친다. 행사장에는 식음료(F&B) 부스와 인플루언서 플리마켓, 현장 이벤트도 운영된다.
23일부터 25일까지는 DDP 디자인랩 4층 잔디사랑방에서 라이프스타일·웰니스, 콘텐츠 기획과 채널 성장, 기후·환경 등을 주제로 한 토크쇼와 네트워킹 프로그램이 이어진다.
23일에는 '2026 서울콘-라이프스타일; 서울', 24일에는 유튜브 채널 '지식인사이드'와 '보다' PD들이 참여하는 토크쇼가 열린다. 25일에는 기후·환경 분야 인플루언서들이 참여하는 '어스크리에이터×미스어스' 네트워킹 행사와 토크쇼가 진행된다.
참여 인플루언서들은 DDP에서 진행되는 '뷰티풀라이프인서울' 프로그램을 체험하고 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠를 제작한다. 우수 콘텐츠 제작자는 오는 12월 열리는 서울콘 본행사에 초청될 예정이다.
'썸머서울콘' 프로그램과 참가자 라인업 등 자세한 내용은 서울콘 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 순차적으로 공개된다.
taeyi427@newspim.com