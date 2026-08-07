LG会长具光谟将赴美会见黄仁勋 双方有望讨论AI与机器人合作

纽斯频通讯社首尔8月7日电 据韩国业界6日消息，LG集团会长具光谟计划下周访问美国硅谷英伟达（NVIDIA）总部，与英伟达首席执行官黄仁勋会谈。这将是双方继今年6月在首尔会面后，时隔约两个月再次举行会晤，预计将围绕机器人、人工智能（AI）基础设施、自动驾驶等领域的合作方案、投资规模及技术研发计划展开讨论。

图为8日上午，韩国LG会长具光谟（左）与英伟达首席执行官黄仁勋在汝矣岛LG双子塔举行会谈后回答记者提问。【图片=纽斯频通讯社】

今年6月，具光谟先后与黄仁勋、SK集团会长崔泰源、NAVER董事会议长李海珍举行交流活动，并随后在首尔汝矣岛LG双子塔与黄仁勋单独会谈。双方当时表示，将进一步扩大在人工智能基础设施、机器人、自动驾驶等领域的合作。黄仁勋说，LG可借助英伟达平台，将业务拓展至工厂和AI基础设施等领域，并在智能系统方面创造新的增长机遇。

此后，LG旗下主要子公司管理层于6月22日前往美国英伟达总部，就具身智能（Physical AI）和机器人等领域开展工作层面的技术磋商，双方合作持续推进。

目前，LG与英伟达的合作主要集中在机器人、AI数据中心和智能出行三大领域。

机器人方面，LG电子正在首尔良才数据工厂利用"CLOi"机器人积累动作数据，并推进机器人数据工厂建设、机器人基础模型升级以及仿真、空间计算等技术研发。

AI数据中心方面，LG电子于7月27日宣布，其600千瓦级冷却液分配装置（CDU）通过英伟达最终质量认证，成为首家获得该认证的韩国企业。LG电子表示，公司目前正与一家美国大型科技企业推进1000至2000台CDU订单，预计将于2027年下半年至2028年期间陆续交付。同时，公司计划依托涵盖冷板、CDU、冷水机组及综合控制系统的一体化冷却解决方案，进一步扩大北美数据中心市场份额，由目前的30%至40%提升至60%至66%。

智能出行方面，据悉双方技术团队已启动下一代车载AI平台研发合作。LG电子表示，公司正推进下一代高性能计算平台开发环境建设，并认为随着具身智能市场发展，未来双方有望进一步建立平台生态层面的战略合作关系。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社