원주문화재단, '2026 원주 댄싱카니발' 참가팀 모집

AI 핵심 요약beta
- 원주문화재단이 6일 2026 댄싱카니발 참가팀 모집을 시작했다
- K-POP·프리댄스 등 8개 부문 경연에 총상금 1억여 원을 지급한다
- 신청은 이메일 접수로 8월 17일까지 받고 축제는 9월 18~20일 열린다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주문화재단이 '2026 원주 댄싱카니발'에 참가할 참가팀을 모집한다.
6일 재단에 따르면 올해 경연은 K-POP 댄스와 프리댄스로 나뉘어 총 8개 부문에서 진행된다. 각 부문별 우승 팀에게는 최대 800만 원의 상금이 주어지며 총상금 규모는 1억 여 원에 달한다.
K-POP 댄스 부문에서는 코레오그레피, 락킹, 왁킹, 걸스 힙합 등 다양한 스트리트 댄스 경연이 펼쳐지며 참가 자격은 제한이 없다. K-스트리트 종목과 만 18세 이하 아동·청소년 스트리트 종목에서 4분 이내의 공연으로 기량을 겨룬다. 랜덤 플레이 댄스는 오프라인 국내 부문과 온라인 해외 부문으로 나눠 진행된다.
프리댄스 부문에서는 만 60세 이상이 참가할 수 있는 실버부와 연령 제한이 없는 퍼포먼스, 생활댄스, 읍면동(다문화) 부로 구분하여 모집한다. 참가 팀은 10인 이상으로 구성될 수 있으며 스트리트 댄스를 제외한 모든 장르의 댄스 퍼포먼스에 도전할 수 있다.
신청은 '원주 댄싱카니발' 공식 홈페이지에서 내려받은 신청서를 작성한 후 이메일로 제출하면 된다. 마감일자는 8월 17일이다.
원주문화재단 이은준 주임은 "지역 문화예술 생태계 구축 및 지역 축제 세계화를 통해 도시 경쟁력을 높이고 시민들에게 다양한 문화공연 관람 기회를 제공하기 위해 댄싱카니발 참가팀을 모집한다"고 말했다.
2026 원주 댄싱카니발은 '춤추는 도시, 머무르는 축제'라는 슬로건으로 9월 18일부터 20일까지 댄싱공연장 일원에서 진행될 예정이다.
onemoregive@newspim.com